Очаквайте на живо: Шампионите откриват новия сезон в Sesame НБЛ

Днес започва новият сезон в Sesame Национална баскетболна лига. Шампионът Балкан ще открие първенството с "гостуване" на Ботев Враца. Мачът е в "Арена Ботевград", където врачани играят домакинските си срещи. Двубоят започва в 18:00 часа.
БОТЕВ ВРАЦА - БАЛКАН - СТАТИСТИКА
В 19:00 часа започват другите две срещи от днешната програма. В зала "Борис Гюдеров" в Перник Миньор 2015 приема Шумен, а в София завръналият се в елита ЦСКА посреща друг от трите новака в Sesame НБЛ този сезон - Политехника.
МИНЬОР 2015 - ШУМЕН - СТАТИСТИКА
ЦСКА - ПОЛИТЕХНИКА - СТАТИСТИКАДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google