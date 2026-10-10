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Очаквайте на живо: Шампионите откриват новия сезон в Sesame НБЛ

  • 10 окт 2026 | 17:00
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Очаквайте на живо: Шампионите откриват новия сезон в Sesame НБЛ

Днес започва новият сезон в Sesame Национална баскетболна лига. Шампионът Балкан ще открие първенството с "гостуване" на Ботев Враца. Мачът е в "Арена Ботевград", където врачани играят домакинските си срещи. Двубоят започва в 18:00 часа.

БОТЕВ ВРАЦА - БАЛКАН - СТАТИСТИКА

В 19:00 часа започват другите две срещи от днешната програма. В зала "Борис Гюдеров" в Перник Миньор 2015 приема Шумен, а в София завръналият се в елита ЦСКА посреща друг от трите новака в Sesame НБЛ този сезон - Политехника.

МИНЬОР 2015 - ШУМЕН - СТАТИСТИКА

ЦСКА - ПОЛИТЕХНИКА - СТАТИСТИКА

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