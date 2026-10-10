Квалификацията в Сингапур ще започне с 30 минути по-късно

Началото на квалификацията преди състезанието за Гран При на Сингапур ще бъде забавено с 30 минути, обявиха от Международната автомобилна федерация (ФИА).

Max Verstappen takes the chequered flag for the first time in Singapore 💪 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/AHzQQcj21T — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

Причината за това е забавянето, което се получи преди старта на спринта на „Марина Бей“ по-рано през деня. Той стартира със закъснение от 30 минути, заради поройния дъжд, който наводни части от трасето минути преди пилотите на трябва да започнат загряващата си обиколка.

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Поради тази причина квалификацията също ще започне с половин час по-късно. По програма тя трябваше да стартира в 16:00 часа българско време, но сега ще започне в 16:30 часа.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

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Снимки: Gettyimages