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Квалификацията в Сингапур ще започне с 30 минути по-късно

  • 10 окт 2026 | 14:41
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Началото на квалификацията преди състезанието за Гран При на Сингапур ще бъде забавено с 30 минути, обявиха от Международната автомобилна федерация (ФИА).

Причината за това е забавянето, което се получи преди старта на спринта на „Марина Бей“ по-рано през деня. Той стартира със закъснение от 30 минути, заради поройния дъжд, който наводни части от трасето минути преди пилотите на трябва да започнат загряващата си обиколка.

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Поради тази причина квалификацията също ще започне с половин час по-късно. По програма тя трябваше да стартира в 16:00 часа българско време, но сега ще започне в 16:30 часа.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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