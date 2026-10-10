Билетите за Европейското във Валенсия догодина са почти разпродадени

Пет месеца преди старта на Европейското първенство по лека атлетика в зала във Валенсия през 2027 година, пропуските за почти всички състезателни сесии в онлайн продажба вече са напълно изчерпани. Испанският град се подготвя да посрещне елита на европейската атлетика между 4 и 7 март 2027 година.

Към момента билети в свободна продажба има единствено за вечерната сесия в четвъртък (4 март) и утринната програма в петък (5 март). Интересът към състезанията през уикенда е изключително голям, като над 2000 души вече са се записали в списъка с чакащи.

Ана Пелетейро-Компаоре се прицелва в шампионата на родна земя

Любителите на леката атлетика имат сериозен мотив да се възползват от последните свободни места, включително възможността да станат свидетели на завръщането на една от най-големите испански спортни звезди на голямата сцена.

Действащата европейска шампионка в тройния скок в зала и бронзова медалистка от Олимпийските игри през 2020 година Ана Пелетейро-Компаоре планира да се състезава във Валенсия след раждането на второто си дете. 30-годишната атлетка наскоро разкри амбициите си за участие на форума по време на гостуването си в популярното испанско телевизионно предаване “Ла Ревуелта“.

Квалификациите в тройния скок при жените са насрочени именно за четвъртък вечер. Така зрителите на откриващата сесия ще имат шанса да видят Пелетейро-Компаоре на живо пред родна публика, ако тя заслужи мястото си в националния отбор на Испания.

Атлетика и фестивалът “Лас Фаяс“

Шампионатът ще съвпадне и с първите дни на “Лас Фаяс“ – грандиозния ежегоден фестивал във Валенсия, изпълнен с фойерверки, музика и улични тържества. Празникът започва на 1 март и достига своята кулминация на 19 март, преобразявайки града с впечатляващи фигури и традиционните ежедневни пиротехнически спектакли “масклетас“, които събират хиляди в центъра на града.

За чуждестранните почитатели на спорта събитието предоставя отлична възможност да съчетаят лекоатлетическите битки от най-висок ранг с една от най-емблематичните испански културни традиции. Организаторите призовават феновете, които желаят да присъстват, да побързат да осигурят билетите си за четвъртък вечер и петък сутрин, докато все още има свободни места.

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Снимки: Gettyimages