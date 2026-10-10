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Световната шампионка в зала Мануел се цели в европейски триумф във Валенсия 2027

  • 10 окт 2026 | 13:35
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Световната шампионка в зала Мануел се цели в европейски триумф във Валенсия 2027

Действащата световна шампионка на 400 метра в зала Лурдес Глория Мануел е амбицирана да пренесе златните си успехи и на континентално ниво по време на Европейското първенство по лека атлетика в зала във Валенсия. Шампионатът в испанския град ще се проведе от 4 до 7 март 2027 година.

През март тази година в Торун чешката лекоатлетка влезе в историята като най-младата победителка на 400 метра на световно първенство под покрив. Въпреки този фурор, Мануел все още търси първото си индивидуално европейско отличие при жените.

Едва на 21 години тя остана на крачка от подиума, заемайки четвърто място на европейските първенства на открито през 2024 и 2026 година. Мануел финишира четвърта и на Европейското първенство в зала в Апелдорн през 2025 година в бягане, спечелено от нейната съотборничка в тренировъчната група Лике Клавер. Тогава чехкинята все пак се утеши с бронзов медал, бягайки на последния пост за щафетата на родината си на 4 по 400 метра.

В интервю за Чешката федерация по лека атлетика нейният треньор Лоран Мьовли потвърди, че Валенсия 2027 е водеща цел в календара им, като стремежът е спечелване на индивидуално и щафетно отличие.

“Ако подготовката върви по план, разчитаме на стандартен зимен сезон, чийто основен фокус ще бъде Европейското първенство в зала във Валенсия. Амбицията ни е спечелване на индивидуален медал и евентуално още един с щафетата. След това ще структурираме сезона на открито така, че Лурдес да остане свежа и в оптимална форма през септември за Световното първенство в Пекин, където целта ще бъде влизане във финалната осмица“, заяви Мьовли.

През този сезон Мануел отбеляза сериозен напредък на открито, превръщайки се в едва третата чехкиня в историята с резултат под 50 секунди на 400 метра. Тя постигна това постижение пет пъти през годината, включително на полуфиналите на Европейското първенство в Бирмингам, където фиксира 49.81 секунди.

Във финалното бягане в Бирмингам обаче Мануел получи неблагоприятния осми коридор и завърши четвърта, далеч зад норвежката Хенриете Йегер, която грабна златото с 49.04 секунди.

“С треньора ми анализирахме детайлно състезанието. Имаше няколко фактора срещу мен. Исках да се боря за отличие, но липсата на ориентир пред мен ме накара да тръгна прекалено бързо. Времето също беше доста студено, а аз бягам много по-добре в жега“, обясни Мануел.

Пътят към Пекин минава през Бидгошч
Поглеждайки към лятната кампания, която ще завърши със Световното първенство в Пекин в средата на септември, Мьовли посочи, че Европейското първенство за младежи под 23 години в Бидгошч, Полша (22–25 юли) ще бъде ключова спирка по пътя към китайската столица.

“Лурдес трябва постепенно да свикне с дългите сезони и управлението на няколко пикови момента във формата. Това се постига основно с трупане на опит. Най-вероятно ще включим шампионата под 23 години в програмата, но все още не сме решили в коя дисциплина ще стартира тя“, допълни специалистът.

След натоварен сезон с общо 23 състезателни старта, Мануел ще поднови пълноценни тренировки в средата на октомври в базата в Папендал (Нидерландия) под ръководството на Мьовли.

Към тренировъчната група, в която се подготвя и звездата Фемке Брьодерс-Бол, се присъединява и нейният сънародник Михал Рада. Той е действащ световен и европейски шампион за юноши под 20 години на 400 метра с препятствия и е сред тримата номинирани за наградата “Изгряваща звезда“ на церемонията в Лозана на 25 октомври.

“И двамата сме от Южна Бохемия и се познаваме отлично. Надявам се атмосферата в групата да му допадне и очаквам с нетърпение да видя адаптацията му към тренировките. С останалите говорим на английски, така че е чудесно, че вече ще имам съотборник, с когото да разговарям на чешки“, сподели Мануел.

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Снимки: Gettyimages

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