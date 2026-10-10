Германският атлет Мохамед Абдилахи се прицели в европейски и световни рекорди с поглед към Пекин 2027

Германският бегач Мохамед Абдилахи насочи амбициите си към подобряване на европейски и световни рекорди, след като поднови тренировъчен процес след контузия на крака, която го извади от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 година.

27-годишният състезател направи истински пробив на международната сцена, записвайки победи в Диамантената лига и поставяйки национални рекорди на Германия с времена 7:25.77 минути на 3000 метра и 26:56.58 минути на 10 000 метра, оглавявайки световните ранглисти и в двете дисциплини.

Травма в глезена, получена по време на подготвителен лагер в Етиопия, обаче провали плановете му за шампионата в Бирмингам.

“Бях изключително разочарован, че не успях да участвам, защото това беше сезонът, в който реално доказах на какво съм способен“, сподели Абдилахи пред Leichtathletik.de. “Утвърдих се сред световния елит и постигнах победи в Диамантената лига, като най-слабото ми класиране в турнира беше второ място.“

След завръщането си към пълноценни тренировки и седмичен обем от 140 километра, германският лекоатлет си поставя още по-високи цели.

“Смятам, че през следващите години вече няма да говорим за рекорди на Германия. Фокусиран съм върху съвсем различни резултати“, коментира бегачът. “По-добре е да не конкретизирам, но когато спреш да мислиш за националните върхови постижения, остават само европейските и световните рекорди. Не се страхувам от тях и вярвам, че мога да ги подобря.“

Основният приоритет за Абдилахи ще бъде Световното първенство в Пекин през 2027 година. Заедно със своя баща и треньор той планира по-късен старт в Диамантената лига, за да достигне върхова форма през септември.

“Световното първенство е голямата цел. Това ще бъде най-важният форум за следващия сезон и искам да бъда в оптимална кондиция тогава“, допълни атлетът.

Абдилахи обмисля и атака на германския рекорд на 5 километра на шосе, както и дебют в полумаратона във Валенсия или Берлин. Въпреки интересa към по-дългата дистанция, за него остава приоритетно покриването на олимпийския норматив на 10 000 метра за Игрите в Лос Анджелис през 2028 година.

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Снимки: Gettyimages