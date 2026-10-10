Левски U15 пречупи Ботев (Пловдив) с три попадения

Левски U15 победи Ботев (Пловдив) с 3:0 в двубой от 9-ия кръг на Елитната група до 15 години. Иван Иванов се разписа на два пъти през първото полувреме, а Константин Велев оформи крайния резултат след почивката.



"Сините" започнаха по отличен начин и поведоха още във втората минута. Иван Иванов получи дълго подаване в наказателното поле, пребори се с няколко противникови футболисти и изпрати топката във вратата на гостите. Ботев можеше да отговори бързо, но ударът на Денис Капинов премина покрай целта.



Левски създаде няколко добри възможности за второ попадение, а в 38-ата минута Иван Иванов се разписа за втори път с точен удар с глава. В началото на второто полувреме гредата спря трети гол за домакините, но в 49-ата минута Константин Велев все пак увеличи аванса им с мощен изстрел от далечно разстояние.



Марио Баев имаше добра възможност да върне едно попадение за "канарчетата", а малко по-късно гостите отправиха още два опасни удара – от пряк свободен удар и от дистанция. До края обаче резултатът остана непроменен и Левски U15 се поздрави с трите точки.

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