Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове

Кепитълс се разправиха с Рейнджърс

  • 10 окт 2026 | 13:05
  • 120
  • 0
Кепитълс се разправиха с Рейнджърс

Буун Дженър вкара гола, с който неговият тим Вашингтон Кепитълс излезе напред в резултата във втората третина, а в крайна сметка и се поздравиха с победа с 3:1 над Ню Йрок Рейнджърс в първенството на Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Тимъти Лилегрен също се разписа, Том Уилсън добави едно попадение на празна врата, а стражът Логан Томпсън спаси 22 изстрела на вратата на тима от американската столица, които записват четири победи в първите пет срещи. Също така това беше и край на серията от победи на Рейнджърс, макар да остават на върха в цялата Източна конференция.

Лоша новина за Рейнджърс се оказа и контузията на вратаря им Игор Шестьоркин, който изглежда неловко заклещи десния си крак в гредата, докато се плъзгаше, за да заеме позиция за спасяване, когато оставаха 11:40 до края на втората третина при резултат 1:1. Той спаси 13 от 14-те удара, отправени към него, а след инцидента остана на леда още няколко минути , преди да бъде изведен с помощта на двама съотборници.

Кент Джонсън отбеляза гол в първия рунд на дузпите, а Кам Талбот запази мрежата си при наказателните удари в дебюта си за сезона, което доведе домакините от Калъмбъс до победа над Питсбърг с 3:2.

И четирите мача между двата отбора през миналия сезон продължиха извън редовното време, преди мачът в петък да последва същия сценарий. Защитникът на Калъмбъс Деймън Северсън записа гол и асистенция в дебюта си за сезона. Матьо Оливие също отбеляза гол, а Коул Силингър записа две асистенции за „Блу Джакетс“. Брайън Ръст от Питсбърг отбеляза второто си попадение през сезона, а Евгени Малкин също се разписа. Сергей Мурашов отрази 43 удара за „Пингвините“, които загубиха вече трети пореден мач.

Първа загуба за сезона претърпя и Уинипег – лидер в Централната дивизия – 1:5 от Анахайм на свой терен. Джъд Коулфилд, Тим Уош и Микаел Транлунд се отличиха с гол и подаване за Патоците от Анахайм. А другите две точни шайби вкараха Сам Коланджело и Никита Нестеренко. Анахайм също има една загуба и вече с 6 точки е 3-и в Тихоокеанската дивизия.

Сиатъл се разправи с Детройт с 6:3 като гост като Фредерик Годрьо вкара два пъти за победителите във втория период. Бен Майерс се отличи с гол и две подавания, а Бъркли Катън добави гол+пас. Останалите две попадения бяха на сметката на Маки Самоскевич и на Винс Дън, а за Червените криле се разписаха Виктор Арвидсон, Вилиам Нюландер и Михаел Брандсег-Нюгард, като за последните двама това са първи попадения с екипа на тима.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 10 окт 2026 | 06:15
  • 704
  • 0
Лиа Любенова отпразнува рождения си ден с лични постижения

Лиа Любенова отпразнува рождения си ден с лични постижения

  • 10 окт 2026 | 03:11
  • 1261
  • 0
София Годжа ще пропусне старта на сезона в Зьолден

София Годжа ще пропусне старта на сезона в Зьолден

  • 9 окт 2026 | 15:20
  • 563
  • 0
Пастърнак блесна при разгромна победа на Бостън над Юта

Пастърнак блесна при разгромна победа на Бостън над Юта

  • 9 окт 2026 | 11:58
  • 517
  • 0
Станковен избухна с първи хеттрик при категоричен успех на Каролина срещу Ванкувър

Станковен избухна с първи хеттрик при категоричен успех на Каролина срещу Ванкувър

  • 9 окт 2026 | 10:23
  • 511
  • 3
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 9 окт 2026 | 08:01
  • 1091
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Макс Верстапен триумфира в пълния с инциденти мокър спринт в Сингапур

Макс Верстапен триумфира в пълния с инциденти мокър спринт в Сингапур

  • 10 окт 2026 | 13:19
  • 3932
  • 4
Пълен стадион по тъжен повод чака Ботев и Славия

Пълен стадион по тъжен повод чака Ботев и Славия

  • 10 окт 2026 | 07:30
  • 6363
  • 22
"Железничарско" дерби в "Надежда"

"Железничарско" дерби в "Надежда"

  • 10 окт 2026 | 07:40
  • 3292
  • 3
Кръгът във Втора лига продължава с цели шест срещи

Кръгът във Втора лига продължава с цели шест срещи

  • 10 окт 2026 | 11:02
  • 10129
  • 3
Ботев (Враца) и Спартак (Варна) търсят завръщане на победния път

Ботев (Враца) и Спартак (Варна) търсят завръщане на победния път

  • 10 окт 2026 | 07:20
  • 3935
  • 7
Какъв ад очаква Манчестър Сити на "Анфийлд"

Какъв ад очаква Манчестър Сити на "Анфийлд"

  • 10 окт 2026 | 08:27
  • 9206
  • 12