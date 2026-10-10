Президентът на Испанския олимпийски компитет смята, че МОК дължи летни игри на Мадрид

Президентът на Испанския олимпийски комитет Алехандро Бланко подчерта, че страната трябва да се бори за домакинството на финала на Световното първенство по футбол през 2030 година, и призова за внимателен анализ относно най-подходящия момент за нова олимпийска кандидатура на испанската столица. По повод своя 76-и рожден ден спортният ръководител направи обзор на актуалните теми в испанския спорт по време на радиоинтервю. Той акцентира върху готовността на Испания да организира събития от най-висок ранг и заяви, че всяка бъдеща стъпка трябва да се основава на ясна стратегия и пълна институционална подкрепа.

🎂 ¡Feliz Cumpleaños, Alejandro Blanco! 💙 Desde la @UCAM te deseamos un día muy especial y un nuevo año lleno de éxitos, salud y grandes momentos junto al deporte 🇪🇸 ¡Un fuerte abrazo de toda la familia UCAM! 🤝 https://t.co/T3BwtlE36L — UCAM Deportes (@UCAM_Deportes) October 9, 2026

Олимпийската мечта за Мадрид 2036 и необходимостта от консенсус

Според Бланко столицата на Испания разполага с цялата необходима спортна, социална и организационна инфраструктура за провеждането на Олимпийски игри. Въпреки това той изтъкна, че преди стартирането на нова кампания трябва да бъде избран точният момент с най-големи шансове за победа.

„Олимпийското движение дължи едни Игри на Мадрид“, категоричен бе Бланко.

Той припомни трите предишни опита на Мадрид и по-специално кампанията за 2020 година, която получи изключително висока оценка от Международния олимпийски комитет и се радваше на 95% обществено одобрение в страната.

Бланко посочи, че при евентуална надпревара за Игрите през 2036 година или последващите издания, Мадрид ще се изправи срещу сериозни конкуренти като Доха, Истанбул, Будапеща, Индия и Германия. За постигането на успех е задължително пълното единодействие между кметството на Мадрид, регионалната власт и централното правителство, съчетано с непрекъснат диалог с ръководството на Международния олимпийски комитет.

Битката за финала на Мондиал 2030

Относно Световното първенство през 2030 година, което Испания ще организира съвместно с Португалия и Мароко, Бланко бе категоричен, че страната трябва твърдо да заяви претенциите си за решаващия мач.

Въпреки че все още има организационни въпроси за изчистване, той смята, че авторитетът на испанския футбол задължава домакинството на финала да бъде на испанска земя. Президентът на олимпийския комитет обаче посъветва преговорите да се водят поетапно — първо да се определят стадионите и разпределението на срещите, преди да се фиксира мястото на финалния сблъсък.

Футболни анализи и подкрепа за Реал Мадрид

Бланко коментира и клубния футбол в Испания, като призова за търпение и спокойствие около представянето на Реал Мадрид. По думите му отборът има нужда от време за сработване, а качествата на Килиан Мбапе не бива да се подлагат на съмнение.

Той отчете силната форма на Барселона и стабилността на Атлетико Мадрид, прогнозирайки изключително оспорвана надпревара както в Ла Лига, така и в Шампионската лига. Спортният деятел отправи похвали и към младия талант Ламин Ямал, както и към представянето на Фабиан Руис.

Кандидатура за международен пост

В края на разговора Бланко потвърди кандидатурата си за президентския пост в Асоциацията на националните олимпийски комитети. Изборите ще се проведат през декември в Хонконг, а негов съперник ще бъде алжирецът Мустафа Бераф. Испанецът сподели, че номинацията му е дошла по инициатива на представители от Европа и Америка, което за него представлява огромна чест и отговорност.

На 76-годишна възраст спортният функционер остава непоколебимо отдаден на спорта, подчертавайки, че именно страстта го мотивира да продължава своята работа. Неговата основна цел е да съдейства за развитието на олимпийското движение и да затвърждава присъствието на Испания на най-значимите международни състезания.

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