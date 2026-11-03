Атлетико Мадрид срещу Байерн (Мюнхен) в в люта битка в Шампионската лига

Най-чаканият сблъсък от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига изправя един срещу друг Атлетико Мадрид и Байерн (Мюнхен). Двубоят ще се играе на стадион "Метрополитано" в Мадрид от 22:00 часа, а главен съдия на сблъсъка е Франсоа Льотексие.

Атлетико Мадрид заема 16-о място в класирането на Шампионската лига с актив от 4 точки след три изиграни мача (1 победа, 1 равенство и 1 загуба) и голова разлика 4:3. В същото време момчетата на Диего Симеоне се намират в отлична серия. В последните си пет мача във всички турнири испанският тим записа победи срещу Леванте (0:2), Депортиво Ла Коруня (1:0), Еспаньол (0:1) и Манчестър Юнайтед (2:0), като единственото реми бе срещу Щутгарт (1:1) в Шампионската лига.

Байерн (Мюнхен) е на 14-о място в подреждането с 5 точки от три мача (1 победа и 2 равенства) и голова разлика 10:5. Баварците нямат загуба в последните си пет двубоя във всички турнири, като в последния си мач завършиха наравно 2:2 срещу Борусия (Дортмунд) в Бундеслигата. Преди това тимът победи Магдебург с 6:1 за Купата на Германия, надви Фрайбург с 1:3, направи 2:2 с Арсенал в Шампионската лига и разгроми РБ Лайпциг с 6:1.

В последните 5 двубоя между двата отбора Байерн (Мюнхен) има предимство с 3 победи, 1 равенство и 1 загуба. За последно двата тима се срещнаха през декември 2020 г., когато мачът на "Метрополитано" завърши при резултат 1:1, а по-рано същия сезон германците спечелиха у дома с 4:0.

Любопитна подробност е, че Хари Кейн се намира във великолепна форма с 4 гола в Шампионската лига този сезон, като е отбелязвал в последните си 10 мача в турнира за Байерн. Главният арбитър Франсоа Льотексие пък досега носи късмет на испанците, които нямат загуба под негово ръководство, докато Байерн е губил и трите си мача с този съдия. Друг важен момент е, че гостите отново ще бъдат без треньора си Венсан Компани, който продължава да се възстановява от престоя си в болница.

В състава на Диего Симеоне сериозният липсващ е наказаният полузащитник Мортен Хюлманд, получил червен картон срещу Щутгарт. Извън строя поради контузия е и Джони Кардосо, докато капитана Коке се завръща в групата след контузия.

При гостите кадровата криза е далеч по-сериозна. Извън сметките заради контузии са Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Луис Диас и Исмаел Сайбари. Под въпрос остават вратарят Мануел Нойер и крилото Майкъл Олисе. В допълнение старши треньорът Венсан Компани няма да бъде край тъчлинията поради здравословни проблеми, като отборът ще бъде воден от асистента Аарон Данкс.

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Снимки: Gettyimages