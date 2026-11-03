Ман Юнайтед продължава да търси изход от кризата в коварен сблъсък с Рома в Шампионската лига

В четвъртия кръг от основната фаза на Шампионската лига Манчестър Юнайтед приема италианския Рома на своя легендарен стадион "Олд Трафорд". Срещата е насрочена за 3 ноември 2026 година от 22:00 часа българско време. Главен съдия на сблъсъка е испанецът Хесус Хил Мансано, на когото ще помага изцяло испанска съдийска бригада.

Манчестър Юнайтед се намира в изключително труден период. В основната фаза на Шампионската лига тимът заема 21-во място с актив от 3 точки след 3 изиграни мача. Англичаните започнаха турнира с успех 4:0 срещу Сабах, но последваха две поредни поражения - 0:2 от Атлетико Мадрид и 1:4 от Комо.

Общата форма на тима, воден от Майкъл Карик, е алармираща. "Червените дяволи" нямат победа в девет поредни мача във всички турнири. В последните си пет двубоя Манчестър Юнайтед записа четири загуби и едно равенство: поражения от Челси с 0:2, Борнемут с 0:3, Комо с 1:4, Атлетико Мадрид с 0:2 и реми 1:1 срещу Лийдс.

Гостите от Рим заемат 15-о място в класирането на Шампионската лига с 4 точки. До момента Рома завърши 1:1 с Фенербахче, отстъпи с 3:4 пред Реал Мадрид в драматичен сблъсък и категорично надигра Слован Братислава с 4:0.

Във всички турнири съставът на Джан Пиеро Гасперини се намира във великолепна форма и е в серия от пет мача без поражение. Римляните спечелиха четири от последните си пет двубоя, вкарвайки впечатляващ брой голове: 5:2 срещу Удинезе, 4:2 срещу Каляри, 4:0 срещу Слован Братислава и 2:0 срещу Дженоа, при равенство 3:3 с Наполи. В Серия А отборът заема трето място и се намира само на точка от върха.

В европейските си сблъсъци през XXI век двата тима са се изправяли един срещу друг 8 пъти. Манчестър Юнайтед има предимство с 5 победи, 1 равенство и 2 успеха за Рома при обща голова разлика 21:9. В последните три описани мача Юнайтед записа 2 победи, а Рома 1. За последно двата отбора играха на полуфиналите в Лига Европа през 2021 година, когато Манчестър Юнайтед спечели с 6:2 на "Олд Трафорд", а реваншът в Рим завърши 3:2 за италианците.

Настоящият мениджър на домакините Майкъл Карик има паметни спомени срещу този съперник, след като отбеляза два гола като футболист при легендарната победа на Юнайтед с 7:1 срещу Рома през 2007 година. В същото време статистиката е срещу гостите на английска земя, защото Рома няма победа в последните си 16 гостувания в Англия, записвайки 6 равенства и 10 поражения. Освен това римляните са допускали гол в последните си 32 гостувания в Шампионската лига.

Майкъл Карик продължава да се бори с сериозни отсъстващи състезатели. Срещата пропускат контузените Бенямин Шешко, Мануел Угарте и Люк Шоу. Патрик Доргу се завърна към тренировки с отбора, но мениджърът потвърди, че той все още не е готов за игра. Под въпрос заради здравословни оплаквания остават Маркъс Рашфорд и Амад Диало, докато защитникът Лени Йоро отново е на разположение след изтърпяно наказание в Европа.

В Рома се надяват да разчитат на Дибала за сблъсъка с Манчестър Юнайтед

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини също има сериозни липси, особено в халфовата линия. Извън сметките поради контузии са капитанът Лоренцо Пелегрини, Ману Коне и титулярният вратар Миле Свилар. Нападателят Пауло Дибала остава под въпрос с мускулен проблем в прасеца.

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