Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Манчестър Юнайтед

Ман Юнайтед продължава да търси изход от кризата в коварен сблъсък с Рома в Шампионската лига

  • 3 ное 2026 | 06:06
  • 568
  • 0
Ман Юнайтед продължава да търси изход от кризата в коварен сблъсък с Рома в Шампионската лига

В четвъртия кръг от основната фаза на Шампионската лига Манчестър Юнайтед приема италианския Рома на своя легендарен стадион "Олд Трафорд". Срещата е насрочена за 3 ноември 2026 година от 22:00 часа българско време. Главен съдия на сблъсъка е испанецът Хесус Хил Мансано, на когото ще помага изцяло испанска съдийска бригада.

Манчестър Юнайтед се намира в изключително труден период. В основната фаза на Шампионската лига тимът заема 21-во място с актив от 3 точки след 3 изиграни мача. Англичаните започнаха турнира с успех 4:0 срещу Сабах, но последваха две поредни поражения - 0:2 от Атлетико Мадрид и 1:4 от Комо.

Общата форма на тима, воден от Майкъл Карик, е алармираща. "Червените дяволи" нямат победа в девет поредни мача във всички турнири. В последните си пет двубоя Манчестър Юнайтед записа четири загуби и едно равенство: поражения от Челси с 0:2, Борнемут с 0:3, Комо с 1:4, Атлетико Мадрид с 0:2 и реми 1:1 срещу Лийдс.

Гостите от Рим заемат 15-о място в класирането на Шампионската лига с 4 точки. До момента Рома завърши 1:1 с Фенербахче, отстъпи с 3:4 пред Реал Мадрид в драматичен сблъсък и категорично надигра Слован Братислава с 4:0.

Във всички турнири съставът на Джан Пиеро Гасперини се намира във великолепна форма и е в серия от пет мача без поражение. Римляните спечелиха четири от последните си пет двубоя, вкарвайки впечатляващ брой голове: 5:2 срещу Удинезе, 4:2 срещу Каляри, 4:0 срещу Слован Братислава и 2:0 срещу Дженоа, при равенство 3:3 с Наполи. В Серия А отборът заема трето място и се намира само на точка от върха.

В европейските си сблъсъци през XXI век двата тима са се изправяли един срещу друг 8 пъти. Манчестър Юнайтед има предимство с 5 победи, 1 равенство и 2 успеха за Рома при обща голова разлика 21:9. В последните три описани мача Юнайтед записа 2 победи, а Рома 1. За последно двата отбора играха на полуфиналите в Лига Европа през 2021 година, когато Манчестър Юнайтед спечели с 6:2 на "Олд Трафорд", а реваншът в Рим завърши 3:2 за италианците.

Настоящият мениджър на домакините Майкъл Карик има паметни спомени срещу този съперник, след като отбеляза два гола като футболист при легендарната победа на Юнайтед с 7:1 срещу Рома през 2007 година. В същото време статистиката е срещу гостите на английска земя, защото Рома няма победа в последните си 16 гостувания в Англия, записвайки 6 равенства и 10 поражения. Освен това римляните са допускали гол в последните си 32 гостувания в Шампионската лига.

Майкъл Карик продължава да се бори с сериозни отсъстващи състезатели. Срещата пропускат контузените Бенямин Шешко, Мануел Угарте и Люк Шоу. Патрик Доргу се завърна към тренировки с отбора, но мениджърът потвърди, че той все още не е готов за игра. Под въпрос заради здравословни оплаквания остават Маркъс Рашфорд и Амад Диало, докато защитникът Лени Йоро отново е на разположение след изтърпяно наказание в Европа.

В Рома се надяват да разчитат на Дибала за сблъсъка с Манчестър Юнайтед
В Рома се надяват да разчитат на Дибала за сблъсъка с Манчестър Юнайтед

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини също има сериозни липси, особено в халфовата линия. Извън сметките поради контузии са капитанът Лоренцо Пелегрини, Ману Коне и титулярният вратар Миле Свилар. Нападателят Пауло Дибала остава под въпрос с мускулен проблем в прасеца.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Напрежението расте: УЕФА притиска ФИФА за отговори около управлението на Джани Инфантино

Напрежението расте: УЕФА притиска ФИФА за отговори около управлението на Джани Инфантино

  • 3 ное 2026 | 00:32
  • 829
  • 0
Ла Коруня обърна Осасуна и спря лошата си серия

Ла Коруня обърна Осасуна и спря лошата си серия

  • 3 ное 2026 | 00:15
  • 1044
  • 0
Евертън се събуди и излъга Нюкасъл като гост

Евертън се събуди и излъга Нюкасъл като гост

  • 3 ное 2026 | 00:03
  • 1609
  • 1
Брест спечели бретонското дерби с Лориан

Брест спечели бретонското дерби с Лориан

  • 2 ное 2026 | 23:49
  • 1153
  • 0
Парма заби звучен шамар на Аталанта насред Бергамо

Парма заби звучен шамар на Аталанта насред Бергамо

  • 2 ное 2026 | 23:40
  • 1088
  • 2
Автогол на Цунами зарадва Краев и компания

Автогол на Цунами зарадва Краев и компания

  • 2 ное 2026 | 22:33
  • 2126
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Предстои поредна гореща футболна вечер в Шампионската лига

Предстои поредна гореща футболна вечер в Шампионската лига

  • 3 ное 2026 | 05:10
  • 1528
  • 2
Дузпа зарадва Черно море на подгизналия "Тича"

Дузпа зарадва Черно море на подгизналия "Тича"

  • 2 ное 2026 | 20:27
  • 23929
  • 92
СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

  • 2 ное 2026 | 17:57
  • 26155
  • 193
Арда грабна трите точки срещу Септември (София)

Арда грабна трите точки срещу Септември (София)

  • 2 ное 2026 | 21:25
  • 14005
  • 3
Лудогорец обвини БФС в произвол, може да се стигне до съд

Лудогорец обвини БФС в произвол, може да се стигне до съд

  • 2 ное 2026 | 16:30
  • 26039
  • 179
Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

  • 2 ное 2026 | 14:46
  • 29255
  • 33