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Рекордна титла за Ремзи Осман при ветераните

  • 10 окт 2026 | 04:09
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Рекордна титла за Ремзи Осман при ветераните

Ремзи Осман стана за 11-и път световен шампион по борба при ветераните. На първенството на планетата в Аман (Йордания) той постигна три победи в категория до 62 килограма на свободния стил в дивизия Е (56-60 години) и отново взе златото.

58-годишният българин надделя на четвъртфиналите над Саидмагомед Масиев с 3:0, а на полуфиналите се справи с Ищван Клебер (Унгария) с 9:0. На финала той победи руснака Захар Дячковски с 3:0.

За Ремзи Осман това е пета поредна титла в категория до 62 килограма, в която се състезава от 2017 година насам.

Така България завършва шампионата с две титли и общо четири медала, след като Пламен Палев (88 кг) в дивизия B (41-45 години) на класическия стил взе титлата, Петър Георгиев (70 кг) се окичи със сребро, а Красимир Ненков (100 кг) с бронз в класическия стил в дивизия А (възраст 35-40 години).

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