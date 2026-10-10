Български загуби на турнир по бадминтон в Истанбул

Българските състезатели допуснаха загуби на международния турнир по бадминтон в Истанбул (Турция).

Гергана Павлова претърпя поражение в първия кръг от Тара Шах (Индия) с 13:21, 8:21, а Христомира Поповска отстъпи пред Дженджира Щаделман (Швейцария) с 13:21, 21:12, 13:21.

На двойки Павлова и Пашова, които миналата неделя станаха вицешампионки на турнир в София, загубиха във втория кръг водачките в схемата Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджи (Турция) с 10:21, 10:21.

При мъжете на двойки Евгени Панев и Цветомир Стоянов бяха надиграни от сърбите Виктор Петрович и Михайло Томич с 21:9, 21:9.

Страната беше представена от Гергана Павлова, Христомира Поповска, Рая Пашова, Цветан Иванов, Цветомир Стоянов, Евгени Панев и Мартин Стратиев.

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