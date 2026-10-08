Цветелин "CeRq" Димитров и WAR с нов трофей в Северна Америка

Цветелин "CeRq" Димитров и съотборниците му от стария състав по CS2 на Evil Geniuses - Without a Roof продължават силното си представяне, след като спечелиха втори пореден турнир.

WAR надделяха над Marsborne с 3:2 (0:1, 16:12, 13:10, 14:16, 13:10) във финала на CROSSFIRE Season 6. 26-годишният българин бе най-резултатният играч в решаващия двубой. CeRq приключи серията с 80 елиминации, като записа рейтинг от 1.19 и имаше ключов принос за успеха.

Триумфът донесе на WAR $6000 от наградния фонд. След пет изиграни турнира и общо 69 карти от създаването на състава тимът вече заема 88-о място в световната ранглиста и 17-о в американския регион.

Снимка: HLTV

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