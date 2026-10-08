Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports

Цветелин "CeRq" Димитров и WAR с нов трофей в Северна Америка

  • 8 окт 2026 | 13:53
  • 246
  • 0
Цветелин "CeRq" Димитров и WAR с нов трофей в Северна Америка

Цветелин "CeRq" Димитров и съотборниците му от стария състав по CS2 на Evil Geniuses - Without a Roof продължават силното си представяне, след като спечелиха втори пореден турнир.

WAR надделяха над Marsborne с 3:2 (0:1, 16:12, 13:10, 14:16, 13:10) във финала на CROSSFIRE Season 6. 26-годишният българин бе най-резултатният играч в решаващия двубой. CeRq приключи серията с 80 елиминации, като записа рейтинг от 1.19 и имаше ключов принос за успеха.

Триумфът донесе на WAR $6000 от наградния фонд. След пет изиграни турнира и общо 69 карти от създаването на състава тимът вече заема 88-о място в световната ранглиста и 17-о в американския регион.

Снимка: HLTV

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

Astralis взима Никита "cmtry" Samolotov под наем

Astralis взима Никита "cmtry" Samolotov под наем

  • 8 окт 2026 | 08:33
  • 340
  • 0
Astralis търси заместници на HooXi и jabbi

Astralis търси заместници на HooXi и jabbi

  • 7 окт 2026 | 20:54
  • 1079
  • 1
BC.Game поиска от Valve шанс за участие на Мейджър в Сингапур

BC.Game поиска от Valve шанс за участие на Мейджър в Сингапур

  • 7 окт 2026 | 18:14
  • 1060
  • 0
Valve затяга правилата за регионите преди Мейджъра в Сингапур

Valve затяга правилата за регионите преди Мейджъра в Сингапур

  • 7 окт 2026 | 12:53
  • 502
  • 0
magic обяви привличането на Владислав "lattykk" Видрин

magic обяви привличането на Владислав "lattykk" Видрин

  • 7 окт 2026 | 07:58
  • 1661
  • 0
M80 с успех, Aurora с място в плейофите на ESL Pro League

M80 с успех, Aurora с място в плейофите на ESL Pro League

  • 6 окт 2026 | 23:17
  • 1079
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако

ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако

  • 8 окт 2026 | 10:13
  • 14033
  • 57
В Румъния: Еди Йорданеску вариант за България

В Румъния: Еди Йорданеску вариант за България

  • 8 окт 2026 | 11:19
  • 5739
  • 7
Спрягат и познат у нас сърбин за нов селекционер на България

Спрягат и познат у нас сърбин за нов селекционер на България

  • 8 окт 2026 | 08:06
  • 20378
  • 61
Из новата автобиография на сър Алекс: за оттеглянето му, Гуардиола, мозъчния му кръвоизлив, съпругата му и новия стадион на Юнайтед

Из новата автобиография на сър Алекс: за оттеглянето му, Гуардиола, мозъчния му кръвоизлив, съпругата му и новия стадион на Юнайтед

  • 8 окт 2026 | 12:58
  • 3542
  • 4
Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

  • 8 окт 2026 | 08:15
  • 9775
  • 3
Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

  • 8 окт 2026 | 10:34
  • 7546
  • 4