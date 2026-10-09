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Българският ACEND отпадна от квалификациите за турнир в Белград

  • 9 окт 2026 | 14:49
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Българският ACEND отпадна от квалификациите за турнир в Белград

Българският състав по CS2 на ACEND няма да участва на LAN турнира 1win Private Club в Сърбия, след като загуби от HOTU с 0:2 (13-10. 13-10) във втория кръг на затворените онлайн квалификации.

Българският състав на ACEND няма да участва на LAN турнира 1win Private Club в Сърбия, след като загуби от HOTU с 0:2 във втория кръг на затворените онлайн квалификации. Руснаците спечелиха собствената си карта Cache с 13:10 рунда, а след това надделяха със същия резултат и на избора на българите – Mirage. Трима играчи на HOTU завършиха с по 35 убийства, докато Дейвид „h4rn“ Бенчев записа 31 фрага за ACEND. След поражението българският тим остава на 60-о място във VRS ранглистата, а HOTU е на крачка от класиране за финалите на турнира в Белград. По-късно днес ACEND ще има нов шанс за успех, като ще се изправи срещу Nexus в четвъртфиналите на CCT.

Руснаците спечелиха Cache, а след това надделяха със същия резултат и на избора на българите - Mirage. Трима играчи на HOTU завършиха с по 35 елиминации, докато Дейвид "h4rn" Бенчев записа 31 фрага за ACEND.

След поражението българският тим остава на 60-о място във VRS ранглистата, а HOTU е на крачка от класиране за финалите на турнира в Белград.

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