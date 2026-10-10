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феновете на Ал-Насър отдадоха почит на Роналдо при завръщането му в Саудитска Арабия

  • 10 окт 2026 | 06:49
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феновете на Ал-Насър отдадоха почит на Роналдо при завръщането му в Саудитска Арабия

Кристиано Роналдо получи силна подкрепа от привържениците на Ал-Насър преди двубоя срещу Ал-Дирия, след като португалският национал се озова в центъра на полемика около националния отбор по време на международната пауза.

По трибуните феновете издигнаха специално послание към португалския капитан чрез банер, подчертаващ постигнатия от него статут в кариерата: „Величието се печели. Най-добрият голмайстор в историята на футбола“.

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Почитта идва в момент, в който Роналдо е обект на дебати в Португалия след събитията около последните му мачове за националния отбор. Далеч от тази обстановка, нападателят срещна сред привържениците на Ал Насър публично признание за забележителния си път в световния футбол.

Посланието придобива допълнителен смисъл и заради момента, в който се намира кариерата на португалския национал. След като достигна 980 гола, откривайки резултата срещу Ал-Дирия, Роналдо е все по-близо до котата от 1000 попадения – цел, която продължава да привлича огромен интерес към всеки негов мач.

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