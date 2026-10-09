Янис към младите: Търсете знание, а не снимки, още си пазя тетрадката с 50 въпроса към Коби Брайънт

Суперзвездата на Маями Хийт Янис Адетокунбо отправи ценен житейски и спортен урок към подрастващи баскетболисти по време на събитието „Найки Фрийк 8“. Крилото покани присъстващите в залата да му задават въпроси, но вместо това получи молба за обща снимка.

„Снимка ли? Та ние вече се снимахме, приятел. Как ви наричаха вас? Зумъри? Трябва да искате да черпите знание – това е най-важното.

Какво е нужно, за да стигнеш до НБА? Какво трябва да правиш, след като попаднеш там? Как да се държиш със съотборниците си и с треньора? Как се издържа пред 20 000 фенове по трибуните? Как да се справиш с напрежението, със славата и с всичко, което те разсейва? Трябва да търсите знания.

Мислите ли, че имам снимка с... Всъщност имам. Единствената ми снимка е с Коби Брайънт. Но когато отидох при него, носех тетрадка и му зададох 50 въпроса. Тази тетрадка все още стои у дома. Всеки път, когато съм в затруднение или не зная отговора, поглеждам в нея“, подчерта крилото.

Адетокунбо измина забележителен път в кариерата си – от 15-и избор в драфта през 2013 година до двукратен носител на приза за най-полезен играч (MVP) и шампион в НБА.

Giannis goes off on Gen Z kids at camp for asking for a picture instead of advice on the game 😅 (Via @Giannis_An34 ) https://t.co/AGlYyKA6zt — NBACentral (@TheDunkCentral) October 8, 2026

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