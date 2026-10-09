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Дисквалифицираха фитнес инфлуенсърка от Берлинския маратон заради возене на велосипед

  • 9 окт 2026 | 14:56
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Дисквалифицираха фитнес инфлуенсърка от Берлинския маратон заради возене на велосипед

Постижението на популярна китайска звезда в социалните мрежи бе официално анулирано от класирането на Берлинския маратон, след като стана ясно, че тя е изминала част от трасето, возейки се на колело.

Тридесетгодишната Юанюан Сун, която публикува съдържание за бягане под псевдонима Абийър и има над 520 000 последователи, първоначално се похвали с лично постижение от 4 часа, 53 минути и 46 секунди в септемврийското състезание. Тя дори качи снимки в социалните мрежи, позирайки с медал за успешно финиширане.

В сряда обаче организаторите на надпреварата взеха решение да я дисквалифицират и да премахнат времето ѝ от официалните протоколи.

Съмнителни резултати и разобличаващи кадри
Причина за санкцията станаха разпространени снимки, на които се вижда как Сун се вози на задната част на велосипед в заключителния етап от маратона. Вниманието на организаторите и бегаческата общност бе привлечено и от необичайните междинни времена на инфлуенсърката.

Данните от контролните точки показаха драстично повишаване на скоростта между 35-ия и 40-ия километър. Този петкилометров участък е бил изминат с около шест минути по-бързо в сравнение с предходната отсечка със същата дължина, което засили съмненията за начина, по който тя е завършила дистанцията.

Публично извинение
След реакцията на спортната общественост Сун направи публично признание в китайската социална платформа РедНоут, където е следвана от над половин милион потребители.

"Качването на велосипед по време на Берлинския маратон категорично наруши правилата на състезанието“, заявява тя в изявлението си. Бегачката допълва, че фактът, че се е почувствала зле на трасето, по никакъв начин не оправдава погазването на регламента.

Сун признава още, че умишлено е укрила стореното в кадрите и публикациите, които е споделила веднага след надпреварата.

Дисквалификацията премахна резултата ѝ от официалната статистика, превръщайки това, което първоначално бе обявено като личен рекорд, в урок по спортен дух и спазване на правилата.

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