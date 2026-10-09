БФЛА и местната власт обсъдиха подготовката за две големи първенства в Койнаре

Койнаре се подготвя да посрещне две от най-значимите състезания по крос-кънтри в календара за 2026 година. През октомври градът ще бъде домакин на Националния шампионат (24.10), а месец по-късно ще приеме и Балканското първенство (14.11) в дисциплината.

Във връзка с предстоящите спортни форуми делегация на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) посети Койнаре за работна среща с представители на местната власт. Основен акцент в разговорите бе подготовката за двете състезания, които се очаква да предизвикат сериозен интерес в региона.

Генералният секретар на БФЛА Илиян Пищиков се запозна на място със състоянието на трасето, наличната инфраструктура и условията за провеждане на първенствата.

В работната среща участваха кметът на община Червен бряг Атанас Атанасов, кметът на Койнаре Денислав Динов, както и дългогодишният треньор и деятел на леката атлетика Данаил Ненков, който има значителен принос за развитието на спорта в региона. По време на разговорите бяха обсъдени ключови организационни въпроси, свързани с подготовката на трасето, мерките за сигурност, състезателната програма и логистиката.

Домакините продължават активната работа по подобряване на условията, като в момента се извършват ремонтни дейности по трасето и прилежащата спортна база. Общата цел на БФЛА и местната власт е да бъдат осигурени оптимални условия за участниците и успешното провеждане на двата шампионата.

Особено сериозен международен интерес се очаква към Балканското първенство през ноември, за което се предвижда участието на 15 отбора. България ще бъде представена с пълен състав, а състезателната програма ще включва стартове в различните възрастови категории.

Домакинството на двете първенства е важна възможност за популяризирането на леката атлетика и утвърждаването на Койнаре като център за провеждане на значими спортни събития.

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