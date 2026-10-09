Еган Бернал опроверга слуховете за отказване, но обяви преждевременен край на сезона

Един от най-впечатляващите колоездачи в съвремието Еган Бернал сложи край на спекулациите около бъдещето си в професионалния спорт. Колумбийският лидер на Неткомпани ИНЕОС не пътува за Европа за класиката "Обиколка на Ломбардия“, което породи предположения за евентуално оттегляне, но самият той внесе категоричност: сезонът му наистина приключи след Тур дьо Франс, ала отказване от колоезденето не стои на дневен ред.

"Исках да споделя няколко мисли относно етапа от живота и кариерата, в който се намирам в момента. Преди всичко имам договор с отбора до края на 2029 година и за момента възнамерявам да стартирам през предстоящия сезон“, обяви официално Бернал.

Участието в "Ил Ломбардия“ първоначално влизаше в плановете на южноамериканеца, който традиционно се представя отлично по италианските трасета. Програмата му обаче бе преразгледана и той реши да не форсира събитията след участието си в Обиколката на Франция. Изявлението му бе пропито с благодарност и удовлетворение от изминалото десетилетие в елита.

"След толкова много години, посветени на колоезденето, чувствам, че дадох най-доброто от живота си на този спорт – както като колоездач, така и като личност. Направих жертви, които не съм си представял, спечелих състезания, изглеждащи някога като невъзможна мечта, и преживях както невероятни върхове, така и изключително тежки моменти. Днес мога да погледна назад със спокойно сърце, горд от всичко постигнато и без никакво съжаление“, сподели шампионът.

Кариерата на колумбиеца е сред най-забележителните в съвременния спорт. Открит от Джани Савио през 2015 г., той подписа договор с Андрони Джокатоли едва 18-годишен – рядко срещано събитие за мъжкия професионален елит по онова време. През 2018 г. Бернал премина в редиците на ИНЕОС, помагайки на Герант Томас да спечели Тур дьо Франс, а само година по-късно самият той триумфира с жълтата фланелка в Париж като един от най-младите победители в историята на „Гранд Букл“. През 2021 г. той спечели и Джиро д'Италия, преди в началото на 2022 г. да претърпи тежък инцидент с опасност за живота по време на тренировка в Колумбия.

След продължително и сложно възстановяване през сезоните 2022 и 2023, Бернал постепенно възвърна своята състезателна форма, а през 2025 г. постигна и етапна победа на Вуелта а Еспаня, с което на практика ознаменува завръщането си сред най-добрите.

Тежка кампания и физическо изтощение Състезателната 2026 година бе изпълнена с натоварен график за колумбиеца. През февруари той спечели националния шампионат на страната си, след което завърши втори в генералното класиране на Обиколката на Алпите и пети на монумента Лиеж-Бастон-Лиеж. На Джиро д'Италия Бернал финишира на 10-о място в крайното подреждане, работейки основно в подкрепа на своя съотборник Таймен Аренсман.

Двамата състезатели стартираха и на Тур дьо Франс, където Бернал облече зелената фланелка още след първия етап. Макар първоначалната стратегия да беше ориентирана към етапни победи, силният старт задържа Бернал в челната десетка на генералното класиране чак до 15-ия етап, когато натрупаната умора взе връх и той не успя да поддържа същото високо темпо.

"С времето разбрах, че този спорт не се свежда единствено до резултати, победи или лишения. Става въпрос и за това да се наслаждаваш на пътя и да намираш вътрешна мотивация да продължаваш да правиш това, което обичаш. Тази година реших да сложа край на сезона след Тур дьо Франс. Усетих нужда от време за себе си – да отдъхна, да се дистанцирам за кратко и да възстановя вътрешния си баланс, който лесно се губи в безмилостния състезателен ритъм. Обсъдих решението с отбора и близките си и всички сме на едно мнение“, допълни колумбиецът.Дългосрочен поглед към бъдещето

С действащ договор за още три пълни сезона с британския тим, Бернал насочва фокуса си към 2027 г., осъзнавайки, че пълноценното психологическо и физическо презареждане е от решаващо значение за бъдещите му изяви.

"Не знам какво точно крият следващите години, нито изпитвам нужда да имам отговори на всичко в момента. Сигурен съм единствено, че докато се състезавам, искам да го правя с увереността, че имам какво още да предложа. Не става дума просто за участие по навик, а за това да разполагаш с мотивацията, физическата и менталната сила, за да бъдеш конкурентоспособен и да правиш разликата. Засега просто искам да се насладя на настоящето и да оставя времето да следва своя ход“, заключи Еган Бернал.

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Снимки: Gettyimages