Унгарски клуб включи 11 бездомни кучета в състава си

Унгарският футболен клуб Залаегерсег публикува необичаен състав за мача от деветия кръг на местното първенство срещу Ниредхаза. Вместо футболисти, съставът включва 11 бездомни кучета.

Инициативата е насочена към повишаване на осведомеността относно проблема с бездомните животни и намирането на домове за кучетата.. Миналата седмица играчи и треньори от отбора посетиха приюта за животни „Боганч“. Те прекарахме време с обитателите на приюта – разхождаха ги, опознаха ги и им дариха много обич и внимание.

“Всяко куче от този „отбор“ има свой уникален характер, история и силни страни. Някои са опитни съотборници, докато други тепърва започват своя път, но всички те имат едно общо нещо: очакват любящ стопанин", написаха от клуба в официалната си страница и добавиха:

"Световният ден на животните не е само повод да обичаме животните и да им се радваме; той ни напомня и за нашата отговорност към тях. Осиновяването на куче е дългосрочен ангажимент, който носи огромна радост, споделени преживявания и, разбира се, отговорност. Ето защо е изключително важно всеки, който обмисля осиновяване, да вземе внимателно решение, като съобрази нуждите на животното със собствените си обстоятелства. Нашият клуб остава ангажиран с активна роля в социалната отговорност, наред със спорта, и продължава да подкрепя важни каузи.

Ето защо следващият ни домакински мач срещу Ниредхаза на 11 октомври е чудесен повод да посетите стадион „ЗТЕ Арена“ – и то не само заради случващото се на терена. Преди началото на срещата ще имате възможност да се запознаете с кучета от приюта „Боганч“, които търсят своя постоянен дом”.

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