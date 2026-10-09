Дългият път към върха: Тайната зад възхода на Одри Веро

Кристиан Берсе Нуофер тренира Одри Веро от деветгодишна възраст, като я превежда от забавните детски тренировки в клуба до най-високото равнище на международната лека атлетика. Тяхното 13-годишно партньорство дава рядък и ценен поглед върху същността на дългосрочното развитие на един атлет, както и за необходимостта самият треньор да се развива непрекъснато заедно с него.

“Не бива да задействате всички лостове за постижения твърде рано“ – този съвет на Кристиан може да звучи неочаквано на фона на забележителните успехи на нейната възпитаничка.

Одри Веро е едва на девет години, когато за първи път попада в детската група на Кристиан сред около 30 други деца. Заниманията по бягане, скокове и хвърляния тогава са организирани с широка насоченост, с акцент върху играта и удоволствието от движението.

Още тогава обаче се виждат първите знаци за изключителния потенциал на момичето. “Тя беше бърза и притежаваше страхотна издръжливост“, спомня си Кристиан. “Никога не показваше признаци на умора.“

Веро не проявява особен ентусиазъм към хвърлянето на топка или копие, но се отличава с прилежност, постоянство и безспорни атлетически качества. Треньорката обаче умишлено не бърза да превърне тези заложби в строго специализирана програма за 800 метра.

С годините Веро продължава да се състезава в различни дисциплини. Успоредно с бяганията на 600 и 1000 метра, тя редовно скача, хвърля и спринтира. През 2021 година, когато печели първата си европейска титла за девойки под 20 години, тя подобрява и националния рекорд на Швейцария в петобоя за девойки под 18 години.

“Всички тези умения бяха изградени чрез игрив подход, за да запазим децата ангажирани, мотивирани и с жив интерес към спорта“, обяснява Кристиан.

Няма само един път към елита

Днес подготовката на Веро неизбежно е много по-тясно специализирана. Въпреки това Берсе Нуофер рядко повтаря абсолютно еднаква тренировка. Тя държи на разнообразието, новите предизвикателства и елемента на непредвидимост, които предпазват процеса от това да стане механичен и монотонен.

Този подход отразява нейната цялостна философия за изграждането на спортисти. “Към елитния спорт не води само една-единствена пътека“, посочва специалистката. “Ранният талант трябва да се управлява изключително внимателно, за да се постигне оптимално развитие в дългосрочен план.“

Изкушението при толкова изявен млад талант обикновено е процесът да бъде форсиран на всяка цена. За Кристиан обаче някои етапи е по-добре да бъдат отложени във времето. “Не бива да се форсират всички резерви прекалено рано“, подчертава тя. “Само така се гарантира устойчивост и непрекъснатост в подготовката през годините.“

От учител до пълноправен партньор

Тренировъчният процес далеч не е единственото нещо, претърпяло трансформация през тези 13 години съвместна работа. В детските години на Веро треньорката възприема себе си основно като наставник и педагог, чиято задача е да даде рамка, да научи детето на основите и да го води уверено в света на леката атлетика.

С навлизането в юношеска възраст обаче се налага нова стратегия.

“По време на пубертета и съзряването – период със специфични изпитания за младите състезатели – бях изцяло отдадена на това да бъда изключително внимателна. Трябваше точно да преценявам докъде мога да изисквам натоварвания, без да застраша нейното цялостно благосъстояние“, споделя Берсе Нуофер.

Днес тя описва отношенията им като истинско партньорство между зрели хора.

“Нейната физическа обратна връзка и усещания са точно толкова важни, колкото и моят технически опит“, заявява Кристиан. “Общуването ни е директно, основано на пълна прозрачност и доверие.“

Тази еволюция е ключова за тандем, стартирал още в ранна детска възраст. С нарастването на опита състезателят поема все по-голяма отговорност за подготовката си, а треньорът трябва да е готов да отстъпи част от контрола.

Кристиан определя тази промяна като преход от ролята на “учител“ към тази на “стратегически партньор, подкрепящ нейната самостоятелност“.

В основата на този успех стои взаимното доверие, изградено не само с честност и емпатия, но и калено в трудни моменти. “Подобно доверие не се ражда за една нощ“, отбелязва тя. “То се печели ден след ден – не само чрез споделените победи, но и през тежките изпитания и моментите на уязвимост.“

Когато плановете се променят

Един от най-трудните периоди за тандема настъпва през 2024 година. През март Веро получава контузия на задното бедро, което моментално преобръща цялостната концепция за сезона. Всички сили са насочени към бързото ѝ възстановяване с цел покриване на норматив за Олимпийските игри в Париж.

Лекоатлетката успява да спечели квота за френската столица, но на самите игри не успява да се класира за полуфиналите на 800 метра.

Въпреки разочарованието Кристиан намира позитивната страна в случилото се. “Беше изключително трудна година, но тя ни даде безценни уроци“, обобщава треньорката. “Преминаването през тези изпитания я принуди да израсне психически, изграждайки устойчивостта и увереността, които днес ясно виждаме на пистата.“

Моментът, в който треньорката Кристиане осъзнава, че нейната възпитаничка Веро притежава качества да достигне световния елит, се разиграва на Европейското първенство за състезатели под 20 години в Талин през 2021 година. Едва 17-годишна, младата швейцарска лекоатлетка печели златото на 800 метра при първия си голям международен форум извън родината.

За нейната наставничка обаче най-впечатляващ е не просто златният медал, а начинът, по който е извоюван. “Тя изглеждаше напълно спокойна и уверена в тази среда, въпреки възрастта си. Точно тогава си дадох сметка, че тя притежава онзи специален детайл, който може да я изведе до самия връх“, споделя Кристиане.

Това вътрешно хладнокръвие трудно се преподава директно, но създаването на сигурна и професионална атмосфера е основна задача на специалиста. В периода преди големи първенства Кристиане се фокусира върху практическите аспекти – тренировките на пистата, графиците и състезателната кондиция. С наближаването на самия старт приоритетите се променят.

“Колкото повече наближава самото бягане, толкова повече ролята ми преминава в оказване на психологическа подкрепа и вдъхване на увереност при нужда“, отбелязва тя. В момента тази грижа е поверена на по-широк екип, включващ и личен ментален треньор на състезателката.

Умението да “четеш между редовете“

В съвременния високоспортен процес треньорите разполагат с огромен обем от данни – от тренировъчни натоварвания и биомеханика до физиологични показатели и възстановяване. Въпреки че цени високо научния подход, Кристиане смята, че разликата между добрия специалист и просто съставителя на планове се крие в невидимите детайли.

“Трябва да умееш да водиш пълноценен диалог и да се научиш да “четеш между редовете“, за да разбереш мигновено дали състезателят е преуморен или загрижен за нещо извън пистата. Мой основен приоритет е атлетът да се чувства добре преди всичко като човек в ежедневието си“, обяснява наставничката.

Кристиане осъзнава, че един треньор не трябва да се опитва да решава всеки проблем самостоятелно. Признаването на собствените граници и привличането на външни експерти по спортна психология е ключово за цялостното израстване на спортиста. Желанието за непрекъснато усъвършенстване е водещ мотив в кариерата ѝ. Макар да има богат опит в развитието на таланти от юношеска към мъжка възраст, тя наскоро защити най-високата квалификация в Швейцария – Федералната диплома за висше образование за треньори в елитния спорт.

Никой няма всички отговори

Обмяната на опит между специалистите заема все по-централно място в стратегията на Европейската атлетика. В различните държави, клубове и дисциплини съществува огромен масив от знания, който трябва да се споделя свободно, вместо да остава изолиран в отделни системи.

Инициативи като Треньорските срещи на върха и Проектът за треньорска мрежа целят именно изграждането на мостове между утвърдените имена и младите специалисти от всички национални федерации.

“Винаги можем да научим много от колегите си. Най-важното е да останем отворени към нови концепции и да не се страхуваме от иновативни подходи. Никой треньор няма всички отговори наготово“, обобщава Кристиане.

В спортния свят специалистите често биват оценявани публично единствено през призмата на индивидуалните резултати на техните състезатели. Най-успешните треньорски модели обаче рядко са дело на един-единствен човек – те стъпват върху сътрудничество, взаимно доверие и дългогодишен обмен на познания.

Инициативите на Европейската атлетика за обмен на опит и изграждане на професионални контакти ясно подчертават, че създаването на елитни състезатели изисква непрекъснато усъвършенстване и на самите треньори през цялата им кариера.

Сътрудничеството между Кристиан и Веро е красноречив пример за това защо треньорското развитие не бива да спира с появата на първите сериозни резултати. Днешната атлетка е много по-различна от деветгодишното дете, прекрачило за първи път прага на залата. Изискванията, тренировъчният процес и обкръжението вече са съвсем други, което изисква и наставникът да се променя паралелно с тях.

Това, което остава непокътнато през годините, е приемствеността. Кристиан е до Веро още от периода, в който тя усвоява основите на бягането, скоковете и хвърлянията. Тя бе неотлъчно до нея, когато представянето в Талин подсказа огромен потенциал за бъдещето, както и в трудните моменти на контузии и разочарования през 2024 година. Треньорското присъствие продължава и днес, като отношенията им придобиват все по-силен партньорски характер.

Тринадесет години след началото на техния съвместен път, както състезателката, така и нейният треньор продължават да израстват заедно, запазвайки забележителна стабилност и хармония в работния си процес.

Снимки: European Athletics, Getty Images и Sportal.bg

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