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Станковен избухна с първи хеттрик при категоричен успех на Каролина срещу Ванкувър

  • 9 окт 2026 | 10:23
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Станковен избухна с първи хеттрик при категоричен успех на Каролина срещу Ванкувър

Логан Станковен отбеляза първи хеттрик в кариерата си в НХЛ, а Каролина Хърикейнт победи Ванкувър Канъкс със 7:2 в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

„Мисля, че голяма част от това е и увереност, и подготовка. НХЛ е трудна лига и не можеш да вкарваш всяка вечер. Съотборниците ми също свършиха страхотна работа”, заяви след мача Станковен, който от 31 март миналия сезон, включително плейофите за Купа Стенли, има 22 гола в 32 мача.

„Това е впечатляващо, каза треньорът на Каролина Род Бринд'Амур. - Знаем, че е много талантливо хлапе, говорим много за него. Има желание да се подобрява и работната му етика е на високо ниво.“

Андрей Свечников вкара два гола при числено предимство през първата третина, а К‘Андре Милър и Марк Янковски също се разписаха за отбора от Каролина, който спечели трети пореден двубой. Шон Уокър направи четири асистенции, а Шейн Гостисбеер, Джаксън Блейк и Тейлър Хол завършиха с по две. Пьотр Кочетков направи 18 спасявания на вратата на Кейнс.

Джейк Дебръск вкара два гола и Елиас Петерсон завърши с две асистенции за Ванкувър, който губеше с 0:3 след първата третина на първия мач от шест поредни гостувания. Кевин Ланкинен направи 12 спасявания при 18 удара в първите две третини и бе заменен от Лееви Мерилайнен, който спря 15 от 16.

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