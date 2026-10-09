Станковен избухна с първи хеттрик при категоричен успех на Каролина срещу Ванкувър

Логан Станковен отбеляза първи хеттрик в кариерата си в НХЛ, а Каролина Хърикейнт победи Ванкувър Канъкс със 7:2 в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

„Мисля, че голяма част от това е и увереност, и подготовка. НХЛ е трудна лига и не можеш да вкарваш всяка вечер. Съотборниците ми също свършиха страхотна работа”, заяви след мача Станковен, който от 31 март миналия сезон, включително плейофите за Купа Стенли, има 22 гола в 32 мача.

LOGAN STANKOVEN HAT TRICK!!! 🎩🎩🎩 https://t.co/mDQq2DtNbc — NHL (@NHL) October 9, 2026

„Това е впечатляващо, каза треньорът на Каролина Род Бринд'Амур. - Знаем, че е много талантливо хлапе, говорим много за него. Има желание да се подобрява и работната му етика е на високо ниво.“

Андрей Свечников вкара два гола при числено предимство през първата третина, а К‘Андре Милър и Марк Янковски също се разписаха за отбора от Каролина, който спечели трети пореден двубой. Шон Уокър направи четири асистенции, а Шейн Гостисбеер, Джаксън Блейк и Тейлър Хол завършиха с по две. Пьотр Кочетков направи 18 спасявания на вратата на Кейнс.

Andrei Svechnikov nets his second of the night for the @Canes! 🌪️ https://t.co/r3vSrn55XZ — NHL (@NHL) October 8, 2026

Джейк Дебръск вкара два гола и Елиас Петерсон завърши с две асистенции за Ванкувър, който губеше с 0:3 след първата третина на първия мач от шест поредни гостувания. Кевин Ланкинен направи 12 спасявания при 18 удара в първите две третини и бе заменен от Лееви Мерилайнен, който спря 15 от 16.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google