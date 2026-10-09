Джорджия Хънтър Бел: Британските атлетки се вдъхновяват взаимно по пътя към върха

Британската бегачка на 800 и 1500 метра Джорджия Хънтър Бел изрази задоволството си от изключителните успехи на женския лекоатлетически отбор на страната. Заедно с Кийли Ходжкинсън, Ейми Хънт и Дина Ашър-Смит, Хънтър Бел е част от силното ядро от състезателки, които печелят отличие след отличие на пистата.

“Всички сме съпричастни с целите на останалите. Когато видиш как някой печели или носи медал, това те мотивира още повече да се представиш силно“, сподели Хънтър Бел.

Самата тя записа забележителна година, триумфирайки със златни отличия на Световното първенство в зала, на Игрите на Британската общност с екипа на Англия, както и на Европейското първенство за Великобритания.

Успехите на британските спринтьорки през 2025 година бяха белязани и от рекордното представяне на Ейми Хънт, която спечели четири златни медала на европейския шампионат в Бирмингам. В същото време Дина Ашър-Смит оглави вечната ранглиста на първенствата на Стария континент с общо 11 отличия, осем от които златни.

Кийли Ходжкинсън също остави ярка следа, грабвайки световната титла в зала на 800 метра през март с второто най-добро време в историята под покрив, а през лятото подобри и националния рекорд на Великобритания. Въпреки че пропусна Игрите на Британската общност заради мускулен проблем, тя стигна и до призовите места на Европейското първенство.

“Невероятно е да си част от тази ера, чувството е страхотно“, каза Хънтър Бел пред “Скай Спортс“. “Познаваме се отлично, пътуваме заедно и прекарваме много време през годината. Когато си част от един отбор и видиш съотборничка да побеждава, желанието ти да допринесеш за общия успех става още по-силно.“

Освен с постиженията си на пистата, Ейми Хънт привлече вниманието и с атрактивен маникюр, посветен на забележителностите на Бирмингам като търговския център “Бул Ринг“. Пред “Би Би Си“ тя призна, че обича блясъка и стилната визия.

Според Хънтър Бел вниманието към детайлите и външния вид преди старта помага на британските състезателки да се чувстват уверени и готови за големи победи.

“Подготвяме се все едно отиваме на парти – обичаме да изглеждаме добре. Всичко опира до това да излезеш уверен на стартовата линия. Когато се чувстваш отлично в кожата си, това неизменно се отразява на бягането. Тренировките са основата, но това самочувствие дава онзи допълнителен процент увереност, че можеш да постигнеш всичко“, обясни атлетката.

Модните решения на пистата не спират дотук. Ходжкинсън закри сезона си през 2026 година с победа на 800 метра на турнира “Атлос“ в Лондон, появявайки се с революционен аеродинамичен цял костюм с качулка. Екипът напомни за емблематичния тоалет на австралийката Кати Фрийман от Олимпийските игри в Сидни през 2000 година и според мнозина може да се превърне в тенденция за Игрите в Лос Анджелис през 2028 година.

Хънтър Бел също не изключва възможността да използва подобна екипировка в бъдеще: “Когато го видиш за първи път, реакцията е: ‘Уау, това не сме го виждали досега’. Ще бъде интересно дали ще стане стандарт. Твърди се, че дава по-висока скорост, така че определено не отхвърлям тази възможност.“

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Снимки: Gettyimages