Резултати от играните през изминалата нощ мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.
Бостън Бруинс – Юта Мамът 6:1
Бъфало Сейбърс – Далас Старс 0:4
Каролина Хърикейнс – Ванкувър Канъкс 7:2
Монреал Канейдиънс – Нешвил Предейтърс 2:5
Отава Сенатърс – Филаделфия Флайърс 2:1
Тампа Бей Лайтнинг – Минесота Уайлд 3:2
Ню Йорк Айлъндърс – Чикаго Блекхоукс 4:3
Сейнт Луис Блус – Сан Хосе Шаркс 2:3, след продължение
Калгари Флеймс – Колорадо Аваланч 3:7
Вегас Голдън Найтс – Торонто Мейпъл Лийфс 4:3, след продължение и дузпи
Резултати от НХЛ
Резултати от играните през изминалата нощ мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.