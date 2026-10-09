Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове

Резултати от НХЛ

  • 9 окт 2026 | 08:01
  • 588
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от играните през изминалата нощ мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Бостън Бруинс – Юта Мамът 6:1
Бъфало Сейбърс – Далас Старс 0:4
Каролина Хърикейнс – Ванкувър Канъкс 7:2
Монреал Канейдиънс – Нешвил Предейтърс 2:5
Отава Сенатърс – Филаделфия Флайърс 2:1
Тампа Бей Лайтнинг – Минесота Уайлд 3:2
Ню Йорк Айлъндърс – Чикаго Блекхоукс 4:3
Сейнт Луис Блус – Сан Хосе Шаркс 2:3, след продължение
Калгари Флеймс – Колорадо Аваланч 3:7
Вегас Голдън Найтс – Торонто Мейпъл Лийфс 4:3, след продължение и дузпи

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Лиа Любенова 19-а след кратката програма на Гран При в Гданск

Лиа Любенова 19-а след кратката програма на Гран При в Гданск

  • 9 окт 2026 | 01:39
  • 1026
  • 0
140 състезатели участваха във втория ден на Купа "Ел Тепе"

140 състезатели участваха във втория ден на Купа "Ел Тепе"

  • 8 окт 2026 | 15:28
  • 530
  • 0
Кайл Конър донесе драматичен успех на Уинипег срещу Колорадо в последната минута

Кайл Конър донесе драматичен успех на Уинипег срещу Колорадо в последната минута

  • 8 окт 2026 | 12:21
  • 651
  • 0
Александър Романов вероятно ще пропусне остатъка от сезона в НХЛ

Александър Романов вероятно ще пропусне остатъка от сезона в НХЛ

  • 8 окт 2026 | 11:45
  • 499
  • 0
Едмънтън прегази Анахайм с пет гола във втората третина

Едмънтън прегази Анахайм с пет гола във втората третина

  • 8 окт 2026 | 11:39
  • 488
  • 0
Вашингтон надви Питсбърг в последния откриващ домакински мач на Овечкин

Вашингтон надви Питсбърг в последния откриващ домакински мач на Овечкин

  • 8 окт 2026 | 11:10
  • 665
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

  • 9 окт 2026 | 08:23
  • 5071
  • 4
Гиздол връща крилата в ЦСКА

Гиздол връща крилата в ЦСКА

  • 9 окт 2026 | 09:04
  • 1942
  • 2
Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

Кръгът във Втора лига стартира с две вълнуващи срещи

  • 9 окт 2026 | 09:21
  • 343
  • 0
Мегеров иска на свобода - Демерджиев: Оръжието, с което е убит Илиян Филипов, не е намерено

Мегеров иска на свобода - Демерджиев: Оръжието, с което е убит Илиян Филипов, не е намерено

  • 8 окт 2026 | 18:46
  • 34975
  • 16
ЦСКА обяви щаба на новия треньор, петима българи влизат в него

ЦСКА обяви щаба на новия треньор, петима българи влизат в него

  • 8 окт 2026 | 19:03
  • 25808
  • 85
Димитър Илиев: Продадоха ме на ЦСКА без да знам

Димитър Илиев: Продадоха ме на ЦСКА без да знам

  • 8 окт 2026 | 19:47
  • 25330
  • 25