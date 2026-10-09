Резултати от НХЛ

Резултати от играните през изминалата нощ мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.



Бостън Бруинс – Юта Мамът 6:1

Бъфало Сейбърс – Далас Старс 0:4

Каролина Хърикейнс – Ванкувър Канъкс 7:2

Монреал Канейдиънс – Нешвил Предейтърс 2:5

Отава Сенатърс – Филаделфия Флайърс 2:1

Тампа Бей Лайтнинг – Минесота Уайлд 3:2

Ню Йорк Айлъндърс – Чикаго Блекхоукс 4:3

Сейнт Луис Блус – Сан Хосе Шаркс 2:3, след продължение

Калгари Флеймс – Колорадо Аваланч 3:7

Вегас Голдън Найтс – Торонто Мейпъл Лийфс 4:3, след продължение и дузпи

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