Пьотр Нестеров стигна до втори кръг в Испания

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 100" във Вийена (Испания) с награден фонд 160 680 евро.

22-годишният българин, който преодоля квалификациите след два поредни успеха, загуби от поставения под номер 5 Пабло Ламас Руис (Испания) с 6:3 6:7(5), 3:6 за два часа и 39 минути на корта.

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Нестеров спечели убедително първия сет, но във втората част изостана с 1:4. Той успя да изравни 4:4, след което в тайбрека взе аванс от 3:1, но допусна обрат 5:7 и Руис изравни резултата. В третия сет националът допусна ранен пробив, испанецът поведе с 5:2 и без проблеми спечели мача.

Българинът все пак заработи 11 точки за световната ранглиста и 2780 евро от наградния фонд. Преди този двубой той спечели три поредни победи.

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Снимки: Sportal.bg