Леонид Шейнгезихт достигна до полуфиналите в Понтеведра

Леонид Шейнгезихт се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настила в Понтеведра (Испания) с награден фонд 15 хиляди евро.

Българинът и Виктор Паганети (Франция), поставени под номер 3, се наложиха над Андреа Бакалони (Италия) и Фермин Баркала Лопес (Испания) със 7:6(2), 6:4 за час и 32 минути на корта.

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Шейнгезихт и Паганети взеха първия сет след тайбрек със 7:2, а във втората част поведоха с 4:2 и без проблеми спечелиха срещата.

Следващите им съперници ще бъдат водачите в схемата Диого Маркеш и Васко Леоте Прата (Португалия).

На сингъл Шейнгезихт загуби във втория кръг от третия поставен французин Матис Бобишон с 0:6, 0:6.

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Снимки: Sportal.bg