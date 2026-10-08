Рекордните 24 яхти се впускат в екстремната регата “Самотник“

Една от най-предизвикателните и адреналинови прояви в българското ветроходство – Shorthanded Regatta, се завръща с гръм и трясък в спортния календар, след като отчете абсолютен исторически рекорд още преди официалния си старт.

“Екипажите на 24 яхти от 12 елитни яхтклуба в страната вече са подали своите заявки за участие – невиждан досега интерес в историята на надпреварата“, съобщи председателят на организационната комисия Стоян Киров.

След едногодишно отсъствие, емблематичната регата „Самотник“ се завръща на вода от 9 до 11 октомври, за да подложи на изпитание до краен предел тактическото мислене, издръжливостта и майсторството на родното ветроходно общество.

Жителите и гостите на Варна ще могат да проследят зрелищния старт на живо тази събота (10 октомври) точно в 11:00 ч. от района на Морска гара (при подходящи метеорологични условия). За тези, които няма да успеят да присъстват на кея, организаторите са подготвили пълно дигитално изживяване. Благодарение на специални тракери, закачени за всяка лодка, състезанието ще се предава в реално време. Можете да наблюдавате тактическата битка на живо в платформата https://racetracking.org/bg/race/shorthanded-regatta-67.

Престижното спортно събитие се провежда под ръководството на главния съдия Явор Колев и с ключовото спомоществователство на „Пристанище Варна“ ЕАД. Ето как ще се проведат гонките:

Ден 1 (Събота): Лодките ще премерят сили по класическия и напрегнат маршрут Варна – Аладжа Банка – Балчик.

Ден 2 (Неделя): Емоцията ще достигне пика си с атрактивния формат „преследване“ по обратния маршрут Балчик – Варна.

За сигурността на екипажите по време на тежките дистанции е осигурена и специална медицинска лодка, предоставена от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

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