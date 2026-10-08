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Пресиян Генов с медал от Eвропейското първенство в Будва

  • 8 окт 2026 | 19:18
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Пресиян Генов с медал от Eвропейското първенство в Будва

Пресиян Генов си осигури медал от Eвропейското първенство по бокс за юноши и девойки до 17 години. Младият ни талант се класира за полуфиналите в категория над 80 килограма на шампионата в Будва, Черна гора. Под ръководството на Детелин Далаклиев и Пейчо Багдатов той се наложи в много тежка битка над германеца Йоханес Фрай. Генов успя да сломи съпротивата на съперника си след 4:1 съдийски гласа. Така той продължава към полуфиналите, където утре ще се изправи срещу представителя на Украйна Дмитро Касианенко.

Виктория Димитрова зае пето място в категория до 63 килограма. Младата ни боксьорка отстъпи на четвъртфиналите на италианката Мира Амадори и се размина със спечелването на медал. При 52-килограмовите Ален Филипов пък бе спрян от турчина Дениз Бекиз. Талантът ни загуби с 1:4 съдийски гласа.

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