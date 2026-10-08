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Славия привлече крило от САЩ

  • 8 окт 2026 | 18:57
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Славия привлече крило от САЩ

Женският баскетболен отбор на Славия привлече американката Даниел Мидълтън, съобщиха от клуба.

Преди да пристигне в Славия, Мидълтън трупа международен опит в Южна Америка. През 2025 г. играе в Чили, а през 2026 г. — в Еквадор. Преди професионалния баскетбол тя оставя ярка следа и в университета на Илинойс Чикаго, който завършва през 2024 г. С екипа на университетския тим записва общо 97 мача, в които отбелязва средно по 8,2 точки и добавя 263 борби, 146 асистенции и 104 откраднати топки.

Американката играе на позиция крило и в Славия ще носи екип с номер 25.

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