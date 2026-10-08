Виктория Велева отпадна във втория кръг на двойки в Ираклион

Виктория Велева отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

Велева и партньорката й Ноеми Ла Канина (Италия) допуснаха поражение от вторите поставени в схемата представителки на домакините Елена Корокозиди и Марта Матула с 4:6, 6:7(3) за час и 34 минути игра.

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Българката и италианката не удържаха подаването си в деветия гейм, което се оказа решаващо за изхода на първия сет. Във втората част те пропиляха аванс от 3:1, спасиха един мачбол в 12-ия гейм, но в тайбрека изостанаха с 1:5 и след 3:7 загубиха срещата.

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Снимки: Sportal.bg