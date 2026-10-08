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Франция се раздели със селекционера Сесар Ернандес

  • 8 окт 2026 | 17:10
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Франция се раздели със селекционера Сесар Ернандес

Сесар Ернандес вече не е начело на женския национален отбор по волейбол на Франция. Местната федерация официално обяви, че договорът на испанския специалист няма да бъде подновен след две години съвместна работа. Раздялата става факт след отпадането на тима от Гърция на осминафиналите на Европейското първенство.

Техническият директор на централата Аксел Гиге подчерта, че решението е взето след обстоен анализ, изготвен съвместно с директора по представянето Марк Франкастел, който следеше отблизо тима през изминалото лято.

„Отделихме време за размисъл, тъй като бе важно да не действаме под въздействието на емоциите в края на сезона. Анализът ни позволи да разгледаме в детайли срещнатите трудности. Изказваме благодарност към Сесар за неговата всеотдайност. Работата и енергията, които донесе в първия си сезон, бяха безценни. През тази година обаче съставът не успя да задържи същата динамика и кампанията се оказа по-тежка от очакваното. С оглед на равносметката и предстоящите срокове взехме решение за смяна“, заяви Гиге.Планът за бъдещето

От френската федерация съобщиха, че вече се подготвя нова стратегия за втората половина от олимпийския цикъл, като същевременно се обсъждат различни варианти за нов старши треньор.

„Необходимо е също така да управляваме по-ефективно почивката и възстановяването на състезателките след края на клубните първенства, за да сведем до минимум риска от контузии. Отборът на Франция си осигури класиране за Световното първенство през 2027 година, а ни предстоят и мачове във Волейболната лига на нациите срещу най-силните състави в света. Нивото на съперничество ще бъде изключително високо. Проучваме няколко опции за наследник на Сесар и очакваме да обявим избора си до няколко седмици“, добавиха от ръководството.

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