Киплимо и Фейса се завръщат в Чикаго за защита на титлите си

Шампионите от миналогодишното издание на Маратона на Чикаго от веригата с Платинен етикет на Световната атлетика Джейкъб Киплимо и Хави Фейса ще застанат отново на старт тази неделя, за да бранят титлите си срещу изключително силна международна конкуренция.

Угандиецът Киплимо пристига в Чикаго със значително по-сериозни постижения на сметката си в сравнение с преди година. В същото време етиопката Фейса ще трябва да се изправи срещу елитен състав при жените, воден от бившата световна рекордьорка Бриджид Косгей и двукратната победителка от Бостън Шарън Локеди.

През 2025 година Киплимо триумфира по улиците на ветровития град с време 2:02:23 часа, оставяйки кениеца Амос Кипруто на повече от минута зад себе си, като това бе едва вторият му старт на класическата дистанция от 42,195 километра.

Сезон 2026 се оказа забележителен за угандиеца. След като завоюва третата си поредна световна титла по крос-кънтри, той счупи световния рекорд в полумаратона с резултат 57:20 минути в Лисабон, а след това постигна нов връх и в пълната дистанция.

На Маратона на Лондон през април Киплимо финишира трети с 2:00:28 часа в историческото бягане, в което Сабастиан Саве и Йомиф Кеджелча станаха първите атлети с официално постижение под два часа. Това време изведе Киплимо на трето място във вечната ранглиста и подобри националния рекорд на Уганда с близо две минути. Постижението е и със седем секунди по-бързо от рекорда на трасето в Чикаго (2:00:35 часа), поставен от покойния Келвин Киптум през 2023 година.

“Подготовката ми вдъхва много увереност, а фактът, че вече познавам това трасе, е реално предимство за мен“, сподели Киплимо преди старта.

Угандиецът ще поднови съперничеството си с Кипруто, който завърши непосредствено след него както в Чикаго миналата есен, така и в Лондон през април. Победителят от Лондон 2022 записа личен рекорд от 2:01:39 часа и е вторият най-бърз състезател в стартовия списък, включващ общо шестима бегачи с резултати под 2:04 часа.

Сред претендентите е и шампионът от Берлин 2024 Милкеса Менгеша, който има лично постижение от 2:03:17 часа и завърши десети в Бостън през пролетта. Неговият сънародник от Етиопия Тадесе Такеле защити титлата си в Токио през март с 2:03:37 часа, а финиширалият четвърти в същия старт Даниел Матейко от Кения (2:03:44 часа) също ще бъде на линия. Шестицата се допълва от етиопеца Асрар Хийрден, бягал за 2:03:59 часа в Севиля през февруари.

Сериозно присъствие бележат и домакините от САЩ, водени от Чарлз Хикс (2:04:35 часа в Бостън), Клейтън Йънг (2:05:41 часа), шампиона в Чикаго за 2017 година Гейлън Ръп и Винсънт Маури, записал впечатляващите 2:05:54 часа в Толедо. Японецът Сугуру Осако, притежател на националния рекорд от 2:04:55 часа, също ще търси призово класиране, докато Адриан Вилдсхют от Южна Африка, Томоки Ота от Япония и Киърън Тунтивате от Тайланд ще направят своите дебюти на маратонската дистанция.

При жените вниманието привлича бившата световна рекордьорка Бриджид Косгей. Кенийката триумфира в Чикаго през 2018 година, а година по-късно подобри дългогодишния световен рекорд на Пола Радклиф с време 2:14:04 часа. През този сезон 32-годишната атлетка спечели Маратона на Токио с 2:14:29 часа – вторият най-бърз резултат в кариерата ѝ.

Действащата шампионка Хави Фейса финишира трета в Токио (2:17:39 часа), след като през 2025 година постигна най-големия си успех именно в Чикаго с 2:14:57 часа, изпреварвайки Мегерту Алему с над две минути. Алему и Сутуме Кебеде (с лично постижение 2:15:55 часа) също се завръщат на чикагското трасе.

Шарън Локеди ще дебютира в Чикаго, след като спечели Ню Йорк през 2022 година и защити титлата си в Бостън през 2025 и 2026 година. В Бостън през април тя постигна 2:18:51 часа, изпреварвайки Лойс Чемнунг и Мери Нгуги-Купър, които също ще стартират в неделя.

Сериозна заплаха за челните позиции е и кенийката Брилиан Кипкоеч, която през април спечели в Хамбург с 2:17:05 часа. Тя е една от седемте състезателки в стартовия списък с постижения под 2:18 часа, наред с Дегиту Азимерау, а границата от 2:20 часа вече е преодолявана и от Джоан Килимо, Магдалин Масай и Фанту Ворку.

Едва на 22 години Джоан Килимо записа лично постижение от 2:18:40 ч., завършвайки на второ място в Барселона през март. В същото време Фанту Ворку даде време от 2:19:08 ч., с което се нареди трета в Дубай в началото на февруари.

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