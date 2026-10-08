Славия ще разчита на националката Лидия Йохан Сиверио през новия сезон

Женският баскетболен тим на Славия ще разчита на българската националка до 18 години Лидия Йохан Сиверио през следващия сезон 2026/2027. Сиверио бе част от националния тим на България за девойке до 18 години, който зае осмо място на Европейското първенство в Дивизия "В", което се проведе в Румъния през лятото.

В първия си мач от държавното първенство при дамите Славия 1913 ще посрещне Септември 97 в събота (10 октомври) от 18:00 часа в зала "Триадица" в София.

"Испанската баскетболна школа е в основата на развитието ѝ. Лидия преминава през ЕМБ Канделария и Адарева Тенерифе, където израства от подрастващите формации до участия в женските първенства LF2 и LF Challenge", написаха в социалните мрежи от лагера на "белите" по повод Лидия Йохан Сиверио.

"При представянето ѝ за сезон 2025/26 Адарева откроява силната ѝ игра един на един, бързината в прехода към атака и способността да защитава на различни позиции. Клубът отчита и средно 10,5 точки на мач в LF2 през предходния сезон - принос, с който Лидия заявява присъствието си в женския баскетбол още в ранна възраст. През 2026 година тя представя България на европейските първенства за девойки до 18 и жени до 20 години, Дивизия "B".

В Славия Лидия ще носи №24 и ще играе като атакуващ гард. С нея добавяме скорост в нападението, смелост в пробива и енергия в защита - съчетание, което обещава вълнуващи моменти за публиката ни. От канарските зали до нашата трибуна - време е да я подкрепим в черно и бяло. Добре дошла, Лидия", добавиха от баскетболен клуб Славия.

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