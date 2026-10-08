Асафа Пауъл ще предава богатия си опит на пистата като треньор

Четири години след като сложи край на състезателната си кариера, Асафа Пауъл се завръща в леката атлетика в ново амплоа край пистата. Бившият световен рекордьор на 100 метра обяви, че започва да приема треньорски запитвания от цял свят и ще предлага услугите си като консултант по високо спортно майсторство чрез агенцията “Дойл Мениджмънт“.

Пауъл, чието лично постижение от 9.72 секунди остава едно от най-бързите времена в историята, държи рекорда на Гинес за най-много официални бягания на 100 метра под 10 секунди – общо 97. В кариерата си ямаецът е завоювал също отличия от олимпийски игри и световни първенства.

Пред телевизия TVJ бившият спринтьор сподели, че е готов да предаде натрупаните знания от двете си десетилетия на най-високото световно ниво.

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