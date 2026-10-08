Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика

Асафа Пауъл ще предава богатия си опит на пистата като треньор

  • 8 окт 2026 | 14:36
  • 403
  • 0
Асафа Пауъл ще предава богатия си опит на пистата като треньор

Четири години след като сложи край на състезателната си кариера, Асафа Пауъл се завръща в леката атлетика в ново амплоа край пистата. Бившият световен рекордьор на 100 метра обяви, че започва да приема треньорски запитвания от цял свят и ще предлага услугите си като консултант по високо спортно майсторство чрез агенцията “Дойл Мениджмънт“.

Пауъл, чието лично постижение от 9.72 секунди остава едно от най-бързите времена в историята, държи рекорда на Гинес за най-много официални бягания на 100 метра под 10 секунди – общо 97. В кариерата си ямаецът е завоювал също отличия от олимпийски игри и световни първенства.

Пред телевизия TVJ бившият спринтьор сподели, че е готов да предаде натрупаните знания от двете си десетилетия на най-високото световно ниво.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Въвежда се временна организация на движението заради "Маратон София 2026"

Въвежда се временна организация на движението заради "Маратон София 2026"

  • 7 окт 2026 | 16:17
  • 1253
  • 0
Шефът на WADA призова Кения към решителни действия срещу допинга преди Световното през 2029 г.

Шефът на WADA призова Кения към решителни действия срещу допинга преди Световното през 2029 г.

  • 7 окт 2026 | 14:49
  • 701
  • 1
Петима световни рекордьори в битка за "Атлет на годината в света"

Петима световни рекордьори в битка за "Атлет на годината в света"

  • 7 окт 2026 | 12:07
  • 5130
  • 0
Обявиха номинираните за "Атлетка на годината в света"

Обявиха номинираните за "Атлетка на годината в света"

  • 7 окт 2026 | 11:47
  • 1848
  • 0
Стоян Владков и Силвия Дънекова спечелиха петото издание на "Нови пазар рън"

Стоян Владков и Силвия Дънекова спечелиха петото издание на "Нови пазар рън"

  • 7 окт 2026 | 10:56
  • 783
  • 0
Южна Африка се стреми към историческо домакинство на Олимпийските игри през 2036 г.

Южна Африка се стреми към историческо домакинство на Олимпийските игри през 2036 г.

  • 7 окт 2026 | 10:42
  • 756
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако

ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако

  • 8 окт 2026 | 10:13
  • 14083
  • 57
В Румъния: Еди Йорданеску вариант за България

В Румъния: Еди Йорданеску вариант за България

  • 8 окт 2026 | 11:19
  • 5772
  • 7
Спрягат и познат у нас сърбин за нов селекционер на България

Спрягат и познат у нас сърбин за нов селекционер на България

  • 8 окт 2026 | 08:06
  • 20418
  • 61
Из новата автобиография на сър Алекс: за оттеглянето му, Гуардиола, мозъчния му кръвоизлив, съпругата му и новия стадион на Юнайтед

Из новата автобиография на сър Алекс: за оттеглянето му, Гуардиола, мозъчния му кръвоизлив, съпругата му и новия стадион на Юнайтед

  • 8 окт 2026 | 12:58
  • 3589
  • 4
Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

  • 8 окт 2026 | 08:15
  • 9797
  • 3
Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

  • 8 окт 2026 | 10:34
  • 7575
  • 4