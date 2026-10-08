Перуджа с убедителна победа срещу Сънтори Сънбърдс

Обновеният тим на Сър Суза Скай (Перуджа) направи официален дебют пред своите привърженици с успех с 3:1 (25:22, 19:25, 25:21, 25:16) над японския шампион Сънтори Сънбърдс в първия двубой от турнира за Купа Оджи Уърлд Чалъндж 2026. Мачът даде старт на подготовката на италианския гранд за кампанията 2026/2027.

Срещата на домашния терафлекс бе белязана и от емоционален момент преди първия съдийски сигнал. Президентът на клуба Джино Сирчи връчи специален плакет на бившия диагонал на отбора Уасим Бен Тара, който след три успешни сезона в Перуджа вече защитава цветовете на десеткратния шампион и настоящ вицешампион на Япония.

Селекцията на треньора Анджело Лоренцети демонстрира отлична сработка въпреки ранния етап на сезона. Капитанът Симоне Джанели разпредели равномерно атаката и изведе всички основни фигури до двуцифрен точков актив. Белгийският диагонал Фере Регерс бе най-резултатен с 20 точки, включително два аса и три блокади. В центъра Крозато се отличи с 13 точки (два аса и три блока), а Лозер добави 11 точки. Силно включване направи дебютантът Матис Ено, който замени Хосейни и приключи с 12 точки.

Най-полезен състезател (MVP) на срещата стана украинецът Олег Плотницкий, завършил с 12 точки, 5 от които директно от начален удар. Ролята на либеро във втора линия бе поверена на Лука Лорети.

Развитие на мача

Двубоят започна равностойно с дълги и атрактивни разигравания. Перуджа взе инициативата благодарение на ефективни изяви на Регерс в атака и блокада на Крозато срещу Бен Тара за 17:14. В заключителните минути на първия гейм Плотницки затрудни посрещането на съперника със силен сервис, а Регерс оползотвори атака по блокадата за 25:22.

Във втората част домакините поведоха след начален удар на Джанели и пайп на Хосейни, но Сънтори изравни играта. Серия от грешки в италианските редици и две поредни директни точки от сервис на Кай дадоха предимство на японците (18:22), след което Бен Тара реализира решителните точки за 19:25.

Третият гейм предложи битка точка за точка, в която Бен Тара водеше атаката на гостите. „Блок Девълс“ обаче вдигнаха темпото с агресивен начален удар на Ено и Крозато. Два поредни диагонала на Регерс принудиха треньорския щаб на Сънтори да вземе прекъсване, но Перуджа удържа преднината и затвори частта при 25:21 след нов ас на Плотницки.

Четвъртият сет премина изцяло под диктовката на италианския шампион, който бързо се откъсна с категоричното 7:1 след мощна блокада на Лозер. Разликата продължи да расте благодарение на отличното взаимодействие между Джанели и Ено, сервисите на появилия се в игра Колатор и стабилната игра на блокада. Домакините увеличиха преднината си до десет точки (18:8) и уверено стигнаха до крайния успех с 25:16.

Вторият двубой между двата състава е насрочен за днес от 20:30 часа.

Сър Суза Скай Перуджа – Сънтори Сънбърдс 3:1 (25:22, 19:25, 25:21, 25:16)

Сър Суса Скай Перуджа: Симоне Джанели 2, Фере Регерс 20, Агустин Лозер 11, Франческо Крозато 13, Хосейни 4, Олег Плотницки 12, Лорети (либеро); Матис Ено 12, Камил Семенюк, Давид Колатор 3, Кападона.

Не влязоха в игра: Гаджини (либеро), Сангуинети, Соле.

Треньорски щаб: Анджело Лоренцети (старши треньор), Масимилиано Джакарди (помощник-треньор).

Сънтори Сънбърдс: Накано 1, Уасим Бен Тара 16, Цай 8, Сато 5, Палоски 7, Даниел Кристиян Кицигой11, Сонае (либеро); Клюка 2, Оники 1.

Не влязоха в игра: Секита, Киире, Кашивада, Такахаши, Кувада, Сомено.

Треньорски щаб: Оливие Лека (старши треньор), Тацуя Йонеяма (помощник-треньор).

Основни отборни показатели

Перуджа: 20 грешки от сервис, 15 аса, 57% позитивно посрещане (26% перфектно), 53% успеваемост в атака, 9 точкови блокади.

Сънтори: 9 грешки от сервис, 4 аса, 41% позитивно посрещане (22% перфектно), 49% успеваемост в атака, 6 точкови блокади.

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