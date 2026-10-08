Чемнунг се цели в първа победа на маратона в Чикаго

Националната шампионка на Кения на 10 000 метра Лоис Чемнунг е амбицирана да постигне своя първи триумф на класическата дистанция по време на предстоящия маратон в Чикаго. 29-годишната бегачка се стреми да надгради върху представянето си от миналогодишното издание, където финишира на четвърта позиция, и да превърне натрупания опит в дебютна победа на 42.195 километра.

Кенийката направи своя дебют в маратона именно по улиците на Чикаго преди година, записвайки престижен резултат от 2:18:24 часа. Преди това тя натрупа първоначален опит на дистанцията като пейсмейкър в женския маратон в Осака. През януари тя отново изпълни същата роля в японския град, подпомагайки победата на своята съотборничка от Уганда Стела Чесанг, финиширала с време 2:19:31 часа.

Следващият голям пробив за Чемнунг дойде на 20 април на маратона в Бостън. Там тя грабна второто място с време 2:19:35 часа, отстъпвайки единствено на своята сънародничка Шарън Локеди (2:18:51 часа). Сега кенийката се надява да направи още една крачка напред и да запише името си сред победителите в Чикаго.

“Благодарна и развълнувана съм, че отново ще застана на стартовата линия в Чикаго. Ще се опитам да подобря времето си от миналата година“, заяви Чемнунг.

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Снимки: Gettyimages