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Германското трио Петрос, Рингер и Фитви влиза в битка за победата на маратона във Франкфурт

  • 8 окт 2026 | 13:07
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Германското трио Петрос, Рингер и Фитви влиза в битка за победата на маратона във Франкфурт

Маратонът на Франкфурт се завръща на 25 октомври, а германското трио Аманал Петрос, Самуел Фитви и Рихард Рингер ще се опита да впечатли публиката в мъжката надпревара. При жените вниманието ще бъде насочено най-вече към етиопската звезда Зейнеба Иймер.

Петрос застава на старта като действащ европейски шампион и сребърен медалист от Световното първенство през 2025 г., като целта му е да триумфира пред родна публика. Рингер също притежава титла от европейски шампионат, спечелена през 2022 г., а Фитви се нареди девети на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г., което превръща германския състав в изключително сериозна сила.

Домакините обаче ще срещнат остра международна конкуренция в лицето на победителя от 2024 г. – 24-годишния кениец Бенард Бивот, както и на Андуалем Белай от Етиопия и Хаймро Аламе от Израел.

В надпреварата при дамите Иймер е една от едва трите състезателки с личен рекорд под 2:20:00 часа, като останалите две са американката Бетси Сайна и етиопката Бузунеш Гетачу.

Германия ще бъде представена и от 24-годишната Бланка Дьорфел, която ще запише своя официален дебют на класическата маратонска дистанция, след като по-рано през годината завоюва националната титла на 10 000 метра.

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Снимки: Imago

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