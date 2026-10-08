Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Александър Зверев разкри тайната зад силния си сезон

  • 8 окт 2026 | 12:54
  • 263
  • 0
Александър Зверев разкри тайната зад силния си сезон

Германският тенисист Александър Зверев прави впечатляващ сезон през 2026 година, който го доближи максимално до върха в световния тенис. Той обаче признава, че този успех е резултат от усилията на целия му екип, а не само негова лична заслуга.

На 29 години германецът спечели две титли от Големия шлем от началото на кампанията и е само на крачка от това да стане едва 30-ият тенисист в историята на ранглистата на АТР (от създаването ѝ през 1973 г.), изкачил се до първото място в света.

Преди откриващия си двубой срещу У Ибин на турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай, Зверев подчерта ключовата роля на хората около себе си, които го подкрепят както в моментите на триумф, така и в най-тежките изпитания.

Алкарас научи жребия си за Шанхай, Зверев и Джокович в една половина
Алкарас научи жребия си за Шанхай, Зверев и Джокович в една половина

„Всички се борим и работим изключително здраво за едни и същи цели, а постигането им заедно е още по-специално“, сподели Зверев пред медийния екип на АТР. „Основният ми ориентир в моя щаб винаги е бил баща ми. Много е важно да имаш толкова близки хора до себе си. Дори в трудни моменти да се стигне до спор, в следващия миг отново гледате в една посока и се борите заедно. Безценно е да разполагаш с такава подкрепа и хората, които те познават най-добре, да стоят зад теб“, добави германецът.

През настоящата година балансът на Зверев е 58 победи и 15 загуби, като в Шанхай той преследва трети трофей за сезона. Вторият в световната ранглиста вече си гарантира участие на Финалите на АТР в Торино, като му остават пет седмици да завърши годината по най-добрия начин.

Въпреки че битката за лидерската позиция в мъжкия тенис е сред водещите теми, поставеният под номер едно в схемата Зверев се стреми да се концентрира само върху представянето си на корта.

Какво му трябва на Зверев, за да изпревари Синер като номер 1
Какво му трябва на Зверев, за да изпревари Синер като номер 1

„Мотивацията ми е много висока, има конкретни върхове, които искам да покоря, и продължавам да се боря за тях. Наслаждавам се на играта в момента и се надявам това да продължи“, коментира той.

"Първото място в ранглистата се обсъжда от всички, но аз мисля единствено за нещата, които мога да контролирам. Фокусът ми е изцяло върху следващия мач и моето представяне на корта“, добави германецът.

За Зверев това е осмо участие на твърдите кортове на Мастърс турнира в Шанхай, където най-доброто му постижение датира от 2019 година, когато достигна до финала на надпреварата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

21 българчета се класираха за четвъртфиналите в плейофите за "Ориндж Боул" в Бургас

21 българчета се класираха за четвъртфиналите в плейофите за "Ориндж Боул" в Бургас

  • 8 окт 2026 | 09:27
  • 392
  • 0
Новак кацна в Шанхай в атака на дубъл: Ето в какъв рай е отседнал, а първият му "съсед" е Алкарас

Новак кацна в Шанхай в атака на дубъл: Ето в какъв рай е отседнал, а първият му "съсед" е Алкарас

  • 8 окт 2026 | 09:23
  • 2641
  • 0
Алкарас към Синер: Ще се върнеш по-силен

Алкарас към Синер: Ще се върнеш по-силен

  • 8 окт 2026 | 05:03
  • 1776
  • 0
Матео Беретини изрази подкрепата си към Яник Синер

Матео Беретини изрази подкрепата си към Яник Синер

  • 8 окт 2026 | 02:32
  • 1711
  • 0
Три българки с победи в първия кръг в Бургас

Три българки с победи в първия кръг в Бургас

  • 7 окт 2026 | 19:23
  • 1442
  • 1
Свитолина е четвъртфиналистка в Пекин

Свитолина е четвъртфиналистка в Пекин

  • 7 окт 2026 | 18:31
  • 1786
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако

ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако

  • 8 окт 2026 | 10:13
  • 10921
  • 40
В Румъния: Еди Йорданеску вариант за България

В Румъния: Еди Йорданеску вариант за България

  • 8 окт 2026 | 11:19
  • 4047
  • 6
Спрягат и познат у нас сърбин за нов селекционер на България

Спрягат и познат у нас сърбин за нов селекционер на България

  • 8 окт 2026 | 08:06
  • 18114
  • 56
Из новата автобиография на сър Алекс: за оттеглянето му, Гуардиола, мозъчния му кръвоизлив, съпругата му и новия стадион на Юнайтед

Из новата автобиография на сър Алекс: за оттеглянето му, Гуардиола, мозъчния му кръвоизлив, съпругата му и новия стадион на Юнайтед

  • 8 окт 2026 | 12:58
  • 1192
  • 2
Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

  • 8 окт 2026 | 08:15
  • 8247
  • 2
Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

  • 8 окт 2026 | 10:34
  • 5556
  • 3