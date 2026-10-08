Александър Зверев разкри тайната зад силния си сезон

Германският тенисист Александър Зверев прави впечатляващ сезон през 2026 година, който го доближи максимално до върха в световния тенис. Той обаче признава, че този успех е резултат от усилията на целия му екип, а не само негова лична заслуга.

На 29 години германецът спечели две титли от Големия шлем от началото на кампанията и е само на крачка от това да стане едва 30-ият тенисист в историята на ранглистата на АТР (от създаването ѝ през 1973 г.), изкачил се до първото място в света.

Преди откриващия си двубой срещу У Ибин на турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай, Зверев подчерта ключовата роля на хората около себе си, които го подкрепят както в моментите на триумф, така и в най-тежките изпитания.

Алкарас научи жребия си за Шанхай, Зверев и Джокович в една половина

„Всички се борим и работим изключително здраво за едни и същи цели, а постигането им заедно е още по-специално“, сподели Зверев пред медийния екип на АТР. „Основният ми ориентир в моя щаб винаги е бил баща ми. Много е важно да имаш толкова близки хора до себе си. Дори в трудни моменти да се стигне до спор, в следващия миг отново гледате в една посока и се борите заедно. Безценно е да разполагаш с такава подкрепа и хората, които те познават най-добре, да стоят зад теб“, добави германецът.

През настоящата година балансът на Зверев е 58 победи и 15 загуби, като в Шанхай той преследва трети трофей за сезона. Вторият в световната ранглиста вече си гарантира участие на Финалите на АТР в Торино, като му остават пет седмици да завърши годината по най-добрия начин.

Въпреки че битката за лидерската позиция в мъжкия тенис е сред водещите теми, поставеният под номер едно в схемата Зверев се стреми да се концентрира само върху представянето си на корта.

Какво му трябва на Зверев, за да изпревари Синер като номер 1

„Мотивацията ми е много висока, има конкретни върхове, които искам да покоря, и продължавам да се боря за тях. Наслаждавам се на играта в момента и се надявам това да продължи“, коментира той.

"Първото място в ранглистата се обсъжда от всички, но аз мисля единствено за нещата, които мога да контролирам. Фокусът ми е изцяло върху следващия мач и моето представяне на корта“, добави германецът.

За Зверев това е осмо участие на твърдите кортове на Мастърс турнира в Шанхай, където най-доброто му постижение датира от 2019 година, когато достигна до финала на надпреварата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google