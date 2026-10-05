Алкарас научи жребия си за Шанхай, Зверев и Джокович в една половина

Карлос Алкарас научи жребия си за предстоящия турнир от сериите "Мастърс 1000" в Шанхай. Вторият поставен испанец ще започне кампанията си срещу Хуан Мануел Серундоло или състезател от квалификациите. В същото време водачът в схемата Александър Зверев и четирикратният шампион Новак Джокович попаднаха в една и съща половина.

За Алкарас това ще бъде трето участие на кортовете в Шанхай, като най-доброто му постижение до момента е достигането до четвъртфиналите през 2024 година. Потенциалният път на Алкарас в китайския мегаполис може да го срещне с Игнасио Бусе в третия кръг, а на осминафиналите възможни съперници са защитаващият титлата си Валентен Вашеро или Томи Пол. В четвъртфиналната фаза испанецът може да се изправи срещу петия поставен Даниил Медведев или номер 11 в схемата Тейлър Фриц. Медведев се намира в серия от седем поредни победи, след като спечели третия си трофей за годината в Ханджоу, а във вторник му предстои полуфинален сблъсък с Джокович в Пекин.

Медведев стартира участието си в Шанхай срещу Мартин Ландалусе или Ян-Ленард Щруф, докато Фриц ще премери сили с Матео Арналди или квалификант. Действащият шампион Вашеро, който през изминалия сезон се превърна в най-ниско ранкирания победител в историята на турнирите от сериите "Мастърс 1000" (заемайки 204-то място), ще открие надпреварата срещу Себастиан Баес или Маркос Хирон.

Вторият в ранглистата на АТР Александър Зверев ще търси реванш след поражението си от Джокович на четвъртфиналите в Пекин. Германецът, триумфирал с два трофея от Големия шлем през 2026 година, очаква на старта получилия „уайлд кард“ представител на домакините Ибин У или играч от квалификациите. В неговата четвъртина се намират още Флавио Коболи и Алекс де Минор, а потенциален съперник в полуфиналите е именно Джокович.

Сръбският ветеран стартира срещу шампиона от 2023 година Хуберт Хуркач или Джеймс Дъкуърт, като в третия кръг може да премери сили с 24-ия поставен Лоренцо Мусети. Франсис Тиафо е възможен опонент за Джокович на осминафиналите, докато водач на тази четвъртина е Бен Шелтън. Шелтън елиминира Тиафо на полуфиналите на Откритото първенство на САЩ миналия месец.

Nearly showtime in Shanghai 🇨🇳⏳ #RolexShanghaiMasters https://t.co/NMoZTWP43k — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2026

Поставеният под номер три и финалист от Откритото първенство на САЩ Шелтън започва срещу Холгер Руне или Даниел Алтмайер, като в четвъртия кръг може да срещне Якуб Меншик. Руне се завърна на кортовете миналата седмица в Токио, където отпадна на старта от Кириан Жаке.

Четвъртият поставен Феликс Оже-Алиасим и номер осем Артур Фис са в същата половина с Алкарас и могат да оформят четвъртфинален сблъсък. Канадецът стартира срещу Камило Уго Карабели или квалификант, докато французинът ще играе срещу Талон Грикспор или квалификант.

Коболи, Тиафо, Фис, Медведев, Де Минор, Джокович, Рафаел Ходар, Фриц, Меншик, Пол и Оже-Алиасим в момента заемат местата от пето до 15-о в надпреварата за класиране на Финалите на АТР в Торино. Всички те ще преследват ценни точки през тази седмица, като дистанцията между петия Коболи и 15-ия Оже-Алиасим е 1165 точки.

Младата надежда Ходар, който допусна поражения в първите кръгове на Откритото първенство на САЩ и в Токио, ще опита да намери най-добрата си форма в Шанхай, стартирайки срещу Тиаго Агустин Тиранте или Хамад Меджедович.

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