Арестуваха национал на Лаос за участие в схема за уреждане на мачове

Футболен национал на Лаос бе задържан по обвинения в манипулиране на срещи от първенството на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН) за 2026 г. До ареста се стигна, след като футболната федерация на страната сезира органите на реда заради подозрения в корупция, незаконни залагания и опорочаване на резултати, пише “Гардиън”.

Става въпрос за крилото Сукпачан Луантала, който защитава цветовете на местния клуб Салаван Юнайтед и бе част от селекцията на Лаос по време на турнира. Според информацията футболистът е обвинен, че е съдействал за организирането на схемата от името на хазартен синдикат, базиран във Виетнам.

Източници, близки до лаоския тим, разкриват, че Луантала е бил арестуван след разпити на няколко играчи при завръщането им от последния мач в регионалния турнир за тимове от Югоизточна Азия – гостуване на Мианмар в началото на август. Въпреки че местната футболна федерация и полицията все още не са направили официално изявление, „Гардиън“ потвърди, че играчът се намира в ареста.

Двубоят срещу Мианмар завърши с тежко поражение с 2:7, което бе четвърта поредна категорична загуба за Лаос в груповата фаза след 0:5 срещу Тайланд, 0:4 от Малайзия и 1:4 от Филипините.

Федерацията на Лаос потвърди на 7 август, че е провела вътрешно разследване, преди да предаде събраните данни на властите. Според запознат с разследването източник, пожелал анонимност, Луантала е давал инструкции на съотборниците си и е служил като посредник между футболистите и външните организатори.

От февруари насам Лаос е воден от сръбския селекционер Владица Груич.

Настоящият скандал се развива на фона на предишни подобни казуси в страната. През 2020 година Азиатската футболна конфедерация наложи доживотно наказание на Типонексай Интавонгса заради участието му в заговор за уреждане на международен мач срещу Хонконг през 2017 година. Континенталната конфедерация и лаоската федерация не отговориха на запитванията за коментар по новите обвинения.

Източник с дългогодишен опит в лаоския футбол твърди, че манипулирането на срещи е хроничен проблем, засягащ състезатели и спортни дейци. Футболистите са особено уязвими поради тежкото си финансово състояние – до миналата година възнаграждението им в националния отбор е било едва по 10 долара на ден. По негови думи играч дори е признал, че е получил по 10 000 долара за всеки от три уговорени двубоя.

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