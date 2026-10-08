Ивайло Станчев: Да зарадваме феновете с победа

Черноморец (Балчик) приема в събота Волов-Шумен 2007. Срещата е от деветия кръг на Североизточната Трета лига.
„Време е за дерби. Срещаме се два отбора с амбиции за челните места в групата, които играят динамичен футбол и хората по трибуните трябва да останат доволни. Искаме победата, но трябва да си я заслужим. Ще имаме подкрепата и на нашата публика, така че се надявам да ги зарадваме в края на деня“, коментира пред клубния сайт наставникът на „чайките“ Ивайло Станчев.
Снимка: chernomoretsbalchik.com