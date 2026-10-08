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Ивайло Станчев: Да зарадваме феновете с победа

  • 8 окт 2026 | 11:23
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Ивайло Станчев: Да зарадваме феновете с победа

Черноморец (Балчик) приема в събота Волов-Шумен 2007. Срещата е от деветия кръг на Североизточната Трета лига.

„Време е за дерби. Срещаме се два отбора с амбиции за челните места в групата, които играят динамичен футбол и хората по трибуните трябва да останат доволни. Искаме победата, но трябва да си я заслужим. Ще имаме подкрепата и на нашата публика, така че се надявам да ги зарадваме в края на деня“, коментира пред клубния сайт наставникът на „чайките“ Ивайло Станчев.

Снимка: chernomoretsbalchik.com

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