Ивайло Станчев: Да зарадваме феновете с победа

Черноморец (Балчик) приема в събота Волов-Шумен 2007. Срещата е от деветия кръг на Североизточната Трета лига.

„Време е за дерби. Срещаме се два отбора с амбиции за челните места в групата, които играят динамичен футбол и хората по трибуните трябва да останат доволни. Искаме победата, но трябва да си я заслужим. Ще имаме подкрепата и на нашата публика, така че се надявам да ги зарадваме в края на деня“, коментира пред клубния сайт наставникът на „чайките“ Ивайло Станчев.

Снимка: chernomoretsbalchik.com

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google