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Вашингтон надви Питсбърг в последния откриващ домакински мач на Овечкин

  • 8 окт 2026 | 11:10
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Вашингтон надви Питсбърг в последния откриващ домакински мач на Овечкин

Вашингтон Кепитълс надигра Питсбърг Пенгуинс с 5:3 в последния откриващ домакински мач в кариерата на Алекс Овечкин в НХЛ, състоял се в зала „Кепитъл Уан Арена“. Това бе 76-и двубой в редовния сезон и 101-и с плейофите между легендарния руснак (41 години) и Сидни Кросби (39), но и двамата не успяха да се разпишат.

В главно действащо лице за победителите се превърна Том Уилсън, който се отличи с гол и две асистенции. Пиер-Люк Дюбоа добави попадение и голово подаване, а стражът Логан Томпсън се намеси решително с 27 спасявания за успеха на столичани, които вече имат баланс от 2-1-0.

„Дюбоа летеше по леда днес и започнахме изключително силно, заяви капитанът Овечкин след срещата. - Много важен гол на Бовилие, а Томпсън също беше феноменален на вратата.“

За състава на „пингвините“ (2-2-0) точни бяха завърналият се в игра Брайън Ръст, Томи Новак и Никълъс Робъртсън, докато вратарят Артурс Шиловс отрази 22 изстрела.

„През първата половина на мача не показахме лицето, което искахме“, сподели Ръст. „Дадохме им твърде много шансове. Не играхме достатъчно агресивно и бързо. Втората част обаче бе съвсем различна и вложихме много повече енергия.“

Домакините поведоха след едва 23 секунди игра, когато Антъни Бовилие се откъсна сам срещу вратаря и преодоля Шиловс. Ръст възстанови равенството в 1:19 минута на мача, след като проби по левия фланг, пребори се с Иля Протас и с изстрел от малък ъгъл изненада Томпсън. Нападателят пропусна първите три двубоя от кампанията заради контузия в горната част на тялото, получена в предсезонната контрола срещу Бъфало Сейбърс на 26 септември.

Уилсън върна преднината на Кепитълс в 11:51 минута, засичайки пас от ъгъла на Дюбоа. В началото на втората третина (4:42) самият Дюбоа направи резултата 3:1, възползвайки се от грешка на Шиловс зад вратата и асистенция на Уилсън.

„Звеното на Дюбоа, Алекс Тък и Уилсън се представи страхотно тази вечер. Те притискаха защитата на съперника при изнасянето, печелеха единоборства и задържаха шайбата“, заяви наставникът на Вашингтон Спенсър Карбъри.

Тък покачи на 4:1 в 13:14 минута, след като пресече пас на Деклан Карлайл на синята линия и завърши бърза контраатака двама на нула с Уилсън. Новак върна едно попадение за гостите в 14:05 минута при добавка след удар в гредата на Евгени Малкин, а Робъртсън намали пасива на Питсбърг до 4:3 в 18:01 минута с отклоняване на изстрел на Кейдън Корчак.

Интригата бе окончателно решена в 3:55 минута на третия период, когато Райън Ленърд реализира за 5:3 при числено превъзходство с мощен изстрел от левия кръг за були.

Попадението на Бовилие в двубоя бе негова точка номер 300 в НХЛ (147 гола и 153 асистенции). Това е и първата победа за Вашингтон в откриващ домакински мач от октомври 2021 година, когато тимът надделя с 5:1 над Ню Йорк Рейнджърс. Джордан Кайру записа първата си точка с екипа на Кепитълс, асистирайки за попадението на Ленърд, след като бе привлечен от Сейнт Луис Блус през юни.

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