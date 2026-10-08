Мани Пакиао тренира с полския президент в Манила

Полският президент Карол Навроцки проведе специална тренировъчна сесия с осемкратния световен шампион в осем различни теглови категории Мани Пакиао в Манила в четвъртък. Полският държавен глава, който от цял живот е почитател на бойните спортове, влезе в боксовата зала, за да проведе спаринг и тренировка с наскоро назначения секретар на Националната комисия за борба с бедността на Филипините (NAPC).

Poland’s President Dr. Karol Nawrocki is in the Philippines training boxing with Manny Pacquiao 🇵🇱🇵🇭 https://t.co/8SusdKjBfe — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2026

Положил клетва само преди месец, Пакиао пое ново предизвикателство като ръководител на националната кампания за борба с бедността. Навроцки не скри възхищението си от бившия световен шампион, определяйки Пакиао като вечен символ на упоритостта, дисциплината и победата над трудностите.

Облечен в тренировъчна екипировка, полският лидер обменяше съвети за работа с боксови лапи, наблюдаваше рундове на спаринг с настоящи шампиони и споделяше весели моменти на ринга с боксовата легенда. За Пакиао посрещането на чуждестранен президент в боксовата зала беше нещо естествено, но този път то носеше и ново усещане за цел.

Rolka nagra przez żonę legendarnego boksera i wielokrotnego mistrza świata, Manny'ego Pacquiao - Jinkee Podpis: Thank you, Mr. President of Poland, for being thoughtful. Thank you for visiting the Philippines. ♥️ Thank you, for an inspiring and successful visit. #PresidentofPoland — Radosław Poszwiński (@bogdan607) October 7, 2026

„На ринга се биеш за титла. В обществения сектор се бориш за хората“, каза Пакиао. „Фактът, че президентът Навроцки се присъедини към нас, показва, че борбата с бедността е универсална битка. Ние нокаутираме бедността – една общност след друга.“

Пакиао заяви още, че спарингът с полския лидер е вдъхновяващо напомняне, че истинското лидерство изисква труд, устойчивост и смелост да влезеш на ринга заради тези, които имат най-голяма нужда от теб.

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