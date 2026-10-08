Държавното по спортни танци и "Купа Долни Дъбник" събират над 300 състезатели

На 10 октомври Долни Дъбник отново ще бъде домакин на едно от най-очакваните спортни събития в града – Държавното първенство по спортни танци по клас и Купа Долни Дъбник, съобщи за БТА секретарят на Народно читалище „Илия Бешков 1898“ Лена Богданова.

Тя добави, че за пета поредна година залата на читалището ще се превърне в сцена на красота, спортен дух, талант и емоция, събирайки над 300 състезатели от клубове от цялата страна.

Турнирът се организира от Спортен клуб (СК) „Бешков 2018“ – Долни Дъбник, с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по Програма „Децата и спортният клуб 2026“, Българската федерация на клубовете по спортни танци, Община Долни Дъбник, както и благодарение на подкрепата на дарители и спомоществователи.

В рамките на състезателния ден участниците ще се изявят в 70 категории, обхващащи различни възрастови групи – от най-малките, на 5 години, до състезатели на 55 години. Богданова каза още, че това превръща турнира не просто в спортно състезание, а в празник на спортните танци, който показва, че любовта към танца няма възраст.

Заявки за участие до момента са подали над 20 клуба. В състезанието ще се включат над 40 състезатели от СК „Бешков 2018“. Сред тях са Мартин Попин и Стефания Иванова, които са европейски вицешампиони за 2026 г. в категория „Шоу програми – стандарт“. На паркета ще излязат и Румен Иванов и Даная Валентинова - шампиони в категория „Шоу програми – латино“. Турнирът в Долни Дъбник ще бъде първа голяма крачка като състезателна двойка за новосформираната двойка Павел Тодоров и Рая Ичевска.

Лена Богданова е на мнение, че за всички тях това ще бъде възможност не само да покажат своята подготовка и талант, но и да представят достойно Долни Дъбник пред състезатели, треньори и гости от цялата страна. Зад всяко изпълнение стоят месеци на тренировки, дисциплина, постоянство и много труд – както на състезателите, така и на техните треньори, родители и всички, които ги подкрепят.

Състезателната програма ще започне с категория „Дебюти“, в която най-малките и начинаещи танцьори ще направят своите първи стъпки на състезателния подиум.

На класиралите се до трето място ще бъдат раздадени медали, а на всички до шесто място и грамоти. На победителите във всяка категория ще бъдат връчени купи.

„Организирането на Държавното първенство по спортни танци за пета поредна година е признание за усилията на СК „Бешков 2018“ и за развитието на спортните танци в Долни Дъбник. То е и доказателство, че когато институции, спортни организации, родители, дарители и общественост работят заедно, един малък град може да бъде домакин на събитие с национален мащаб. На 10 октомври Долни Дъбник отново ще покаже, че спортът не е само състезание за медали – той възпитава характер, дисциплина, увереност и мечти. А когато тези мечти са на децата, заслужават да бъдат подкрепяни“, каза в заключение секретарят на читалището и председател на Общинския съвет в града Лена Богданова.

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