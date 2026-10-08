Николай Боянов: Да направим битка

Партизан (Червен бряг) приема в събота едноименния тим на Павликени. Срещата от осмия кръг на Северозападна Трета лига.

„Съперникът разчита на млади футболисти. Има и опитни. Очаквах Павликени да е с по-добри резултати до момента. Сериозен отбор са. Водят всекидневен тренировъчен процес, което е от съществено значение в Трета лига. Физически са по-добре подготвени от нас. Ще се опитаме да направим предстоящия двубой битка. Не успя замисъла ни преди няколко дни в Плевен и логично загубихме от дубъла на Спартак. Надявам се срещу Павликени да успеем и да увеличим точковия си актив“, коментира пред Sportal.bg Николай Боянов, треньор на червенобрежкия тим.

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