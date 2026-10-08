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Андрей Андреев: Сред най-добрите са

  • 8 окт 2026 | 09:06
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Андрей Андреев: Сред най-добрите са

В събота, Чавдар Троян ще играе в Свищов с местния Академик. Срещата е от осмия кръг на Северозападна Трета лига.

„През последните сезони, Академик е сред водещите в групата. Отборът им е обигран. Ние ще излезем в Свищов да затвърждаваме добрите впечатления от последните ни мачове. Целта ни е да израстваме като отбор. Да показваме все по-добри игри. Разбира се ще търсим и положителен резултат. Очаквам да се получи хубав мач“, коментира пред Sportal.bg Андрей Андреев, спортно-технически директор на троянския клуб.

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