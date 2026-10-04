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Марек не остави шансове на Чавдар (Троян)

  • 4 окт 2026 | 16:50
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Марек не остави шансове на Чавдар (Троян)

Марек не срещна никакви трудности при гостуването си на Чавдар (Троян) за Купата на България. Отборът на Анжело Кючуков се класира за 1/16-финалите на надпреварата след категоричен успех с 4:0.

Всички резултати за Купата на България
Всички резултати за Купата на България

Дупничани решиха всичко в своя полза още през първата част, когато отбелязаха три от попаденията. Марио Петков откри резултата в 11-ата минута, а само седем по-късно Веселин Любомиров удвои. Димитър Горанов (35') оформи класиката с хубав гол от далечно разстояние. След почивката точен беше и Николай Пляков (58').

С тази победа Марек си осигури сблъсък с Черно море на стадион "Бончук" в следващия етап на турнира.

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