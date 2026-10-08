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Ивайло Иванов започва с унгарец на Световното по джудо

  • 8 окт 2026 | 08:56
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Ивайло Иванов започва с унгарец на Световното по джудо

Ивайло Иванов започва с унгареца Петер Сафрани на световното първенство в Баку, Азербайджан.

Битката е в категория до 90 кг. Срещите стартират от 9,30 часа.

Ден по-рано Георги Граматиков и Христо Вълков не успяха да стигнат до битка за отличията в категория до 81 кг. И двамата загубиха в първия кръг.

При жените Йоана Манова (63) също падна на старта след оспорван двубой с канадката Катерина Пинард, световна вицешампионка от миналия сезон и 11-та в света. Срещата приключи със златна точка в продължението за 7,24 мин.

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