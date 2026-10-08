Атанас Апостолов: Да спрем с подаръците

В събота, Розова долина (Казанлък) приема Нефтохимик (Бургас). Срещата е от десетия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Крайно време е да спрем с подаръците. Доста се трудим за да вкарваме голове. Много лесно обаче позволяваме топката да спре в мрежата ни. Предстои ни да играем с отбор, който е опасен, остър, агресивен. Треньорската смяна при тях вече действа положително. Тодор Коселичков се опитва и съм сигурен, че ще успее да промени манталитета на Нефтохимик. Той изисква постоянство в резултатите – всеки мач да се побеждава. Преди няколко дни елиминираха отбор от професионалния футбол в турнира за купата на България и настроението им ще е приповдигнато. Ще играем на нашия стадион обаче. На него спечелихме само един мач от началото на сезона. Време е за втори успех. И двата отбора са млади. Със сигурност ще има надиграване“, коментира пред Sportal.bg Атанас Апостолов, треньор на „розите“.

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