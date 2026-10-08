Нефтохимик 2010 ще играе приятелски мачове с Берое

Нефтохимик 2010 ще изиграе две предсезонни контроли с Берое, съобщават от волейболния клуб от Бургас. Срещите са на 8 октомври от 19:00 часа и на 9 октомври от 17:00 часа в зала "Младост", а входът и за двата мача е свободен.

Настоящите носители на Купата на България и вицешампиони на страната, водени от старши треньора и спортен директор Иван Станев, имат пет поредни победи в приятелските двубои - две над сръбския ОК Ниш и успехи над ЦСКА, Берое и рекордьора по титли на Сърбия Войводина Нови Сад за триумфа в турнира за Купа "Стара Загора".

Новото попълнение на бургазлии Тодор Вълчев може да направи дебют за тима в контролите с Берое.

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